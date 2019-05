Plus de peur que de mal pour deux pêcheurs à Magog

Lui et un autre pêcheur prenaient place dans une embarcation dont le moteur a visiblement éprouvé un problème mécanique avant d'être attirée vers le barrage situé sur le chemin du Barrage, explique le lieutenant du Service de sécurité incendie de la Ville de Magog, Daniel Comeau.

À notre arrivée, on a pu constater qu'il y avait une chaloupe prise dans le barrage avec une personne à son bord qui se tenait après le barrage, donc on a procédé à son sauvetage, mais les témoins nous ont informés qu'une deuxième personne prenait place dans l'embarcation et qu'elle est littéralement passée au travers des pelles du barrage. Heureusement, on l'a récupérée en aval et la victime se porte bien , a-t-il déclaré.

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Magog a procédé au sauvetage de deux personnes mercredi après-midi sur la rivière Magog. Photo : Photo fournie / Philippe Tanguay

Les deux victimes ont été transportées à l'hôpital par mesure préventive et étaient conscientes, a indiqué le lieutenant Daniel Comeau, qui tient toutefois à rappeler certaines règles de sécurité.

Descendre à cet endroit, ça présente des risques. C'est très important de porter un vêtement de flottaison individuel. Les deux victimes en avaient en leur possession, mais malheureusement ils se trouvaient dans le bateau, donc ils ne les portaient pas... a-t-il déploré.