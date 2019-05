Agression sur personne mineure : Dillon Turpin devra attendre pour connaître sa peine

Les avocats de la Couronne et de la défense ont présenté leurs recommandations mercredi pour la peine de Dillon Turpin, un homme de Moncton qui a plaidé coupable à des accusations d'agressions sexuelles sur mineur. Le juge préfère toutefois attendre avant de rendre sa décision sur le temps qu'il devra passer derrière les barreaux.

La Couronne a demandé une peine de sept ans pour Dillon Turpin, alors que les avocats de l’accusé ont demandé une peine de prison de quatre ans.

Dillon Turpin, un homme de 27 ans de Moncton, faisait face à neuf accusations en lien avec une enquête sur des agressions sexuelles commises entre septembre 2016 et janvier 2018 sur une personne de moins de 16 ans. Il a plaidé coupable à quatre de ces chefs d'accusation en avril.

Le juge Troy Sweet veut cependant prendre le temps de revoir tout le matériel qui lui a été présenté, dont des cas précédents, des vidéos, des photos et une de la mère de Dillon Turpin. Dans cette lettre, la mère de l’accusé explique notamment que son fils a lui-même été agressé dans le passé.

Chaque individu est sentencié selon son histoire particulière, souligne l’avocat de Dillon Turpin, Christian Libotte. Maintenant, c’est au juge de décider si ma recommandation est appropriée ou pas.

Agrandir l’image Christian Libotte, l'avocat de Dillon Turpin, a proposé une peine de prison de quatre ans pour son client qui a plaidé coupable. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Dillon Turpin sera de retour en cour le 27 juin à 13 h 30 pour entendre la décision du juge Sweet.

Une ordonnance de non-publication interdit de publier toute information qui pourrait permettre d'identifier la victime. On sait seulement qu'au moment des faits, la personne était âgée entre 10 et 12 ans et a aujourd’hui 13 ans.

La victime n'a pas eu séquelle physique a mentionné la procureure, mais souffre de séquelles psychologiques.

Dillon Turpin a été arrêté le 28 février après que la famille de la victime a porté plainte quelques jours plus tôt à la Gendarmerie royale du Canada.

Avec les informations de Wildinette Paul