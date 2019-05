Les plaidoyers finaux commencent au procès de Dennis Oland

Le dernier sprint au procès de Dennis Oland commence, près de cinq mois après le début de son procès pour le meurtre non prémédité de son père, l'homme d'affaires et multimillionnaire Richard Oland. La Couronne et la défense présenteront leurs plaidoyers finaux jeudi au palais de justice de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.

Le procès de Dennis Oland reprend jeudi matin à 9 h 30. Deux jours sont prévus pour la présentation des conclusions finales.

La Couronne et la défense vont faire ressortir les principaux arguments et les éléments de preuve importants qui ont été présentés pendant le procès au juge Terrence Morrison. Ce dernier devra ensuite décider du sort de Dennis Oland.

Il s’agit du deuxième procès de Dennis Oland pour le meurtre de Richard Oland, l’un des riches héritiers de la brasserie Moosehead. Le fils avait été reconnu coupable à l’issue d’un premier procès en 2015, mais ce verdict a été invalidé en cour d’appel.

Le nouveau procès de Dennis Oland a duré 44 jours. La cour a entendu 61 témoins et reçu 309 éléments de preuves.

La victime, Richard Oland Photo : Voile Canada

La Couronne soutient que Richard Oland a été assassiné dans un accès de rage par son seul fils, Dennis. Les procureurs ont fait valoir que les dettes importantes que l’accusé avait contractées auprès de son père, ainsi que la relation difficile entre les deux hommes, avaient pu motiver le crime. Du sang de la victime a été retrouvé sur le veston que l’accusé portait le soir du meurtre.

De son côté, la défense a plaidé que cette cause repose sur des preuves purement circonstancielles et que certaines pièces du casse-tête sont toujours manquantes. Tout au long du procès, la défense a souligné les nombreuses erreurs commises par la police de Saint-Jean et a tenté de discréditer le travail des enquêteurs.

Dennis Oland et ses avocats lors d'une visite de l'ancien bureau de Richard Oland, en mars 2019. Photo : Radio-Canada

Le meurtre de Richard Oland en bref Richard Oland a été trouvé sans vie, dans une mare de sang, le matin du 7 juillet 2011, dans son bureau du centre-ville de Saint-Jean. L'homme d'affaires de 69 ans, ancien dirigeant de la brasserie Moosehead, a été battu à mort. L’enquête a démontré qu’il a reçu plus de 40 coups à la tête. Son fils Dennis Oland, qui est la dernière personne connue à avoir vu Richard Oland vivant, a été inculpé de meurtre au deuxième degré.

Nouveau procès, nouvelles preuves

De nouveaux éléments de preuve ont été présentés lors du second procès de Dennis Oland.

1. Un nouveau témoin a pris place à la barre lors de ce procès : le député provincial de Saint-Jean, Gerry Lowe. Il a affirmé qu’il a vu un homme quitter le bureau de Richard Oland, peut-être le soir du meurtre, le 6 juillet 2011. Gerry Lowe n’a pu dire avec certitude si son souvenir date du soir du meurtre ou de la veille. Son témoignage est important en raison de l’heure de ses observations, qui cadre avec la version des événements de la défense.

2. Des notes mystérieuses ont été retrouvées dans un boisé de la ville, plus d’un mois après le meurtre, en 2011. On pouvait y lire le surnom de la victime, Dick, ainsi que les noms d’autres membres de la famille bien connue. Le nom d’un policier, le mot « alcoolique », et des références à un transfert d’argent apparaissent aussi sur les petits bouts de papier.

Ces notes ont été retrouvées dans un boisé plusieurs semaines après le meurtre. Elles n'avaient pas été évoquées lors du premier procès de Dennis Oland, en 2015. Photo : Radio-Canada

3. Il est possible que la victime ait consommé une petite quantité d’alcool environ une heure avant sa mort, selon l’analyse faite à partir d’un échantillon d’urine par un toxicologue. La défense a fait l'hypothèse que Richard Oland a pu prendre un verre avec une autre personne avant de mourir, ce qui suppose que son fils ne serait pas le dernier à l’avoir vu vivant, mais rien ne prouve que la victime a consommé de l’alcool le jour de sa mort.

4. La défense a également créé une vidéo pour montrer comment « le ou les meurtriers » auraient pu quitter l’édifice en utilisant la porte arrière du bureau où Richard Oland a été trouvé mort. La porte arrière n’a jamais été examinée pour des preuves d’ADN, car elle a été ouverte à de plusieurs reprises avant que l’équipe médico-légale puisse récolter des preuves.

Le juge Terrence Morrison (à droite) lors d'une visite de l'ancien bureau de Richard Oland, en mars 2019. Photo : CBC/Bobbi-Jean MacKinnon

Le juge a déjà dit qu'il aura besoin de temps avant de rendre son verdict. Il pourrait se prononcer sur le sort de Dennis Oland au plus tôt le 7 juin.