À Vancouver, un porte-parole de Huawei s'adresse aux médias pour la première fois

Le vice-président des affaires publiques de Huawei, Benjamin Howes, a soutenu sa directrice financière, réfutant les allégations de fraudes portées contre elle. « Depuis le départ, Huawei a exprimé sa confiance absolue dans l’innocence de Mme Meng, dit-il. Nous maintenons que son arrestation, ordonnée par les États-Unis, est un abus de procédures illégal guidé par des considérations et des tactiques politiques, et non par les règles de droit. »

À lire aussi : La directrice financière de Huawei arrêtée à Vancouver

Benjamin Howes affirme qu’il n’existe aucune preuve permettant de conclure que Meng Wanzhou est coupable d’avoir menti à des banques dans le but de contourner les sanctions économiques américaines contre l’Iran.

Le porte-parole a annoncé que l’entreprise fournira davantage d’information à propos des établissements financiers concernés par cette affaire.

Après sa déclaration, qui a duré à peine 3 minutes, il a rapidement quitté les lieux, refusant de répondre aux questions des journalistes.

Un peu plus tôt dans la journée, des manifestants étaient également devant le palais de justice pour dénoncer certaines actions du gouvernement chinois.

Affichant leur soutien au Canada dans cette affaire, les manifestants ont attiré l’attention sur des camps de détention où, disent-ils, les droits de la personne sont violés par les autorités chinoises.

Avec des informations de Valérie Gamache