La route 155 fermée entre La Tuque et Lac-Bouchette

La route 155 reliant la Haute-Mauricie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean est complètement fermée à la circulation dans les deux directions pour une durée indéterminée.

La chaussée risque de s'affaisser à la hauteur du kilomètre 151, soit un kilomètre après la municipalité de Lac-Édouard, en Haute-Mauricie.

Après vérification sur le terrain, le ministère des Transports (MTQ) précise que la route n'est pas endommagée, mais que le risque est sérieux.

Un cours d'eau a débordé et l'eau a ruisselé sous le tablier de la route. Le tout a causé une crevasse dans la chaussée.

Le MTQ dit être en « évaluation fine » pour voir s'il y a de l'érosion et un réel risque d’affaissement. En moyennne, 1000 véhicules par jour empruntent le tronçon, dont de nombreux véhicules lourds.

La Sûreté du Québec confirme qu'il n'y a aucun blessé.

Selon les premières informations que j’ai, la route ne pourrait pas ouvrir avant jeudi midi [...] À cet endroit-là, il y a peut-être des gens qui vont devoir passer la nuit à La Tuque. Dans ce secteur, on n’a pas de chemin forestier qui peut déboucher plus loin entre La Tuque et le Lac-Saint-Jean , souligne le maire de La Tuque, Pierre-David Tremblay.

La Ville de La Tuque indique qu'en cas d'urgence, le seul détour possible est par Québec et la réserve faunique des Laurentides.

Heureusement, aucune municipalité n'est isolée. Il y a cependant des enjeux à considérer pour certains villégiateurs.