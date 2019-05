Le conseiller Marc Bouchard défend le projet de troisième port sur le Saguenay

Le conseiller municipal de Saguenay Marc Bouchard se dissocie des propos de son collègue Simon-Olivier Côté et défend le projet de port d'Arianne Phosphate sur la rive nord du Saguenay.

Marc Bouchard soutient qu’en plus de créer des emplois dans la région, le projet de quai de transbordement près de Saint-Fulgence a reçu toutes les autorisations après une longue période de consultation.

Le projet d’Arianne qui est sur les planches à dessin depuis plus de 10 ans a passé toutes les étapes nécessaires et tous les gens ont eu toutes les chances de se faire entendre, les audiences du BAPE, etc. Il ont toutes les autorisations nécessaires , souligne le conseiller municipal.

Le projet est sur le point de voir le jour et le projet, à mon sens, a beaucoup plus besoin d’une poussée dans le dos pour aller de l’avant que d’un vent de face. Marc Bouchard, conseiller municipal

Un peu plus tôt mercredi, le conseiller Simon-Olivier Côté a pris position contre un troisième port sur le Saguenay à l’émission Y’a des matins.

Marc Bouchard soutient que plusieurs conseillers partagent son avis.

Arianne Phosphate projette d’exploiter une mine de phosphate à ciel ouvert au Lac à Paul.

L’entreprise souhaite extraire 55 000 tonnes de minerai par jour pendant 26 ans.

La construction d’un terminal maritime a reçu le feu vert de la ministre de l’Environnement, Catherine McKenna, en octobre 2018.