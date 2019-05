Une équipe de basketball professionnelle à Edmonton jouera son premier match vendredi

Vendredi, elle jouera son tout premier match, contre les River Lions de Niagara, après seulement une semaine d'entraînement.

Mamadou Gueye, ailier dans l'équipe, se sent prêt pour le début de la saison, malgré un premier match qui arrive rapidement. « À la fin de la journée c'est ça être un professionnel, il faut que tu t'ajustes, et ceux qui s'ajustent le mieux sont ceux qui réussissent le mieux », explique ce sportif de 25 ans, originaire de Québec.

Plusieurs des athlètes sélectionnés ont déjà joué au niveau professionnel à l'étranger et la majorité a fait partie d'une équipe collégiale. Mais pour Mamadou Gueye, jouer dans une ligue professionnelle est une tout autre expérience.

« Maintenant que c'est la ville en entier qu'on représente, affirme-t-il, c'est fou comment tout le monde va se mettre derrière nous et tu as juste envie d'aller au maximum ».

Les membres de la toute nouvelle équipe des Stingers d'Edmonton. Photo : Radio-Canada / Gaétan Lamarre

L’entraîneur-chef, Barnaby Craddock, a bon espoir d'avoir choisi la crème de la crème.

« On veut jouer rapidement et avec passion. On a choisi ces gars à la main, on a étudié leur caractère pour s’assurer qu’ils pouvaient s’intégrer à l’équipe. On voulait s’assurer d’avoir des athlètes de qualité qui vont s’intégrer à la communauté et donner au public ce qu’il veut [voir] vendredi », dit-il.

Cette première saison comportera 20 parties, dont la moitié se jouera à l'Expo Centre d'Edmonton.

Avec des informations de Mirna Djukic