Les substituts de viande offrent de nouveaux marchés aux producteurs de légumineuses saskatchewanais

Les substituts de viande, comme les boulettes à base de plantes de la marque Beyond Meat, se retrouvent de plus en plus sur les étagères des supermarchés et dans les restaurants.

Ces produits contiennent des légumineuses riches en protéines comme les petits pois, les lentilles ou les pois chiches.

Ces légumineuses sont généralement exportées vers des pays comme l’Inde, mais des experts estiment qu'il est très profitable de les transformer localement.

« Ces nouveaux marchés, impliquant une transformation à valeur ajoutée, pourraient stimuler l’économie locale », déclare un producteur de petits pois et professeur à l’Université de la Saskatchewan, Tom Warkentin.

Même si certaines entreprises commencent à produire des protéines à partir de petits pois et de lentilles en Saskatchewan, il explique que l'industrie reste encore relativement petite.

Cette industrie est toutefois en croissance. Le réalisateur James Cameron a récemment ouvert une usine de production de petits pois biologiques à Vanscoy au sud-ouest de Saskatoon. La compagnie française Roquette a investi 400 millions de dollars dans une usine de ce même produit à Portage-la-Prairie au Manitoba.

Selon le PDG de Pulse Canada, une entreprise de séchage de légumineuses, Gordon Bacon, ces nouveaux investissements placent aussi les cultivateurs locaux devant un défi.

« Comment rester l’offreur principal? Quel niveau de qualité nous assurera que les gens viendront acheter d’abord les produits des cultivateurs canadiens? », s’interroge-t-il.

Une tendance durable?

M. Bacon croit que les légumineuses comme les petits pois et les lentilles seront utilisés dans la fabrication de produits traditionnellement faits à base de farine de blé comme le pain, les pâtes et les desserts.

La recherche de substituts de viande n’est pas une tendance passagère, soutient-il, en se référant au nouveau Guide alimentaire canadien.

« C’est certainement une bonne nouvelle pour les végétaliens et les végétariens, mais aussi pour les gens qui souhaitent réduire légèrement [la consommation] de viande. Je pense que [cette tendance] va durer », conclut-il.

L’Association d’éleveurs de bovins de la Saskatchewan estime que la croissance du marché de substituts de viande n'est pas une menace pour l'industrie du boeuf.

« On aime être en compétition avec d’autres sources de protéines. Le bœuf est au premier rang. Les gens acceptent de payer plus cher pour l’acheter parce que c’est la meilleure [source de protéines] », déclare le PDG de l’Association, Ryder Lee.

Avec les informations de CBC News