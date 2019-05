Une jeune professionnelle autochtone au sein du CA du Mouvement Desjardins

Une jeune professionnelle innue siège désormais au conseil d'administration du Mouvement Desjardins. La directrice générale de l'Immobilière Montagnaise SEC et administratrice de la caisse Desjardins de Sept-Îles, Kateri Champagne-Jourdain, a été élue en mars dernier.

Originaire de Uashat mak Mani-Utenam, Mme Champagne-Jourdain est la première Autochtone à joindre le conseil d'administration du plus important groupe financier coopératif au Canada, selon le communiqué de Desjardins.

La jeune professionnelle de 38 ans a été élue pour trois ans en mars dernier par 1200 personnes parmi 23 candidatures.

C'est un engagement qui est sérieux, qui demande du temps et de l'investissement. Kateri Champagne-Jourdain, membre du conseil d'administration du Mouvement Desjardins

Première Nord-Côtière à la table du CA, selon ses dires, elle espère pouvoir maintenir les services dans les régions éloignées. J'ai une vision définie des enjeux [...] d'une région rurale, dit-elle. Ça, je l'amène avec moi.

Desjardins adapte ses caisses aux communautés culturelles du Québec. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Durant son mandat, elle dit vouloir développer la place des caisses au sein des Premières Nations, en citant celles déjà en place de Wendake et de Mashteuiatsh.

Devenir premier dans le cœur des communautés culturelles, Desjardins en est le précurseur , souligne-t-elle en mentionnant les caisses chinoises et portugaises de Montréal. Il y a déjà des caisses dans des communautés. Donc, tout peut se faire.

Parcours

Après des études en communication sociale à l’UQTRl'Université du Québec à Trois-Rivières , Kateri Champagne-Jourdain a commencé sa carrière en 2007 comme responsable des communications du conseil de bande de Uashat mak Mani-Utenam.

Un peu plus d’un an plus tard, elle est promue directrice Affaires publiques de la communauté. Elle occupera ce poste durant presque trois ans.

Kateri Champagne-Jourdain est maintenant membre du conseil d'administration du mouvement Desjardins Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Depuis 2017, Kateri Champagne-Jourdain dirige l'entreprise Immobiliaire Montagnaise SEC.

Cette société innue gère le plus important centre commercial de la région de Sept-Îles, les Galeries Montagnaises, qui fait la fierté de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam.

Le centre commercial « Les Galeries Montagnaises » est la propriété du Conseil de Bande de Uashat mak Mani-Utenam. Photo : Radio-Canada / Jean-Louis Bordeleau

Kateri Champagne-Jourdain est également administratrice de la Chambre de commerce de Sept-Îles.

Elle a aussi travaillé pour le projet de Mine Arnaud.

J'ai des expériences variée et je peux dire par mon parcours que je suis quelqu'un qui aime les défis , dit-elle.

Diversité

L'élection de Kateri Champagne-Jourdain survient après la décision de Desjardins de modifier sa méthode d'élection des membres de son conseil d'administration pour le rendre plus représentatif de la société québécoise.

La secrétaire générale Pauline D'Amboise explique que le Mouvement Desjardins souhaite se rapprocher de la parité homme-femme et prendre en compte les réalités de groupes culturels distincts et des régions éloignées du Québec. Ça vient ajouter une expertise, une expérience qui n'était pas là auparavant [...] C'est une grande richesse de savoir que le conseil d'administration peut compter sur cette réalité-là.

La force d'un conseil d'administration, [...] c'est le fait qu[e les membres] viennent d'horizons différents , raconte Kateri Champagne-Jourdain. Donc, c'est sûr que j'amène avec moi un bagage socioculturel qui est différent de mes autres collègues à la table et qui complète le profil du conseil administration.

Il y a actuellement 7 femmes et 14 hommes au conseil d'administration. Desjardins veut atteindre la parité d'ici 2024.

Avec les informations de Laurence Royer