La Baie devra payer 4,5 millions $ pour des pratiques trompeuses

Selon le Bureau, HBC a accepté de payer une sanction de 4 millions de dollars, en plus de 500 000 $ de frais dans le cadre de la procédure engagée pour déterminer si ses pratiques d'affichage et d'établissement des prix pour des ensembles de matelas et sommiers en place depuis mars 2013 étaient trompeuses.

L'organisme a intenté une action en justice contre le détaillant en 2017, alléguant qu'il avait gonflé les prix réguliers de ses ensembles de matelas et sommiers, avant d'annoncer des rabais considérables par rapport à ces prix, « laissant croire aux consommateurs qu'il s'agissait d'économies importantes ».

HBC devra s'assurer que le marketing de ses ensembles de matelas et sommiers soit conforme aux règles et de mettre en place et maintenir un programme de conformité d'entreprise pour s'assurer du respect des règles.

L'entreprise veillera également à commercialiser correctement ses gros appareils ménagers.

Le commissaire à la concurrence, Matthew Boswell, a affirmé dans un communiqué que cela montrait « catégoriquement » que le Bureau ne tolérerait pas les indications d'économie non fondées.