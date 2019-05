La fièvre du basketball s’empare de l’Atlantique

Le Magic de Moncton et le Edge de Saint-Jean de Terre-Neuve s'affrontent mercredi soir lors du premier match d'une série de sept rencontres. La première équipe à remporter quatre parties sera couronnée championne de la Ligue nationale de basketball du Canada.

La première rencontre entre le Magic et le Edge aura lieu mercredi à 19 h au Centre Avenir, à Moncton. Les organisateurs s’attendent à recevoir plus de 2000 spectateurs.

Le Magic de Moncton a battu le Hurricanes samedi dernier lors de la septième partie de la série contre l’équipe d’Halifax, avec un score serré de 85 à 82.

C’était vraiment excitant, lance la mairesse de Moncton, Dawn Arnold. Je pense que tout le monde était debout du début à la fin tellement c’était serré.

La mairesse admet qu’elle n’était pas une grande amatrice de sports auparavant, mais elle est devenue une supportrice passionnée du Magic. C’est tellement amusant à suivre. Ça a été une saison fantastique.

Dawn Arnold est devenue une fervente supportrice du Magic de Moncton cette année. Photo : Facebook : The Moncton Magic / Jacinthe LeBlanc

Dawn Arnold a déclaré avec fierté que les Monctoniens se rassemblent de plus en plus autour de l'équipe et que la possibilité de présenter des parties de la série à Moncton est une opportunité importante.

Pour l’entraîneur du Magic, Joe Salerno, l’avantage d’avoir un terrain à domicile a été très important cette année. L’équipe a gagné 23 des 27 parties jouées au Centre Avenir. L’énergie dans ce bâtiment est incroyable , dit-il. Il espère d’ailleurs que la foule sera au rendez-vous mercredi.

Selon lui, les joueurs du Magic ont une bonne chance de gagner la première rencontre contre le Edge de Saint-Jean. Ils sont concentrés et prêts pour ce soir , lance-t-il.

Les joueurs du Magic de Moncton sont prêts et motivés, selon leur entraîneur. Photo : Facebook : The Moncton Magic / Jacinthe LeBlanc

Sur les cinq parties jouées contre le Edge lors de la saison régulière, le Magic en a gagné quatre.

Joe Salerno avise toutefois que le Edge est une équipe talentueuse avec des joueurs d’expérience. Il ne faut donc rien prendre pour acquis.

Avec les informations de CBC et de Jean-Philippe Hughes