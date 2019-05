Un projet de loi américain interdirait la vente de coffres à butin dans les jeux vidéo

Le projet de loi propose notamment d’interdire les microtransactions visant à offrir un avantage aux joueurs qui dépensent de l’argent, une stratégie de marketing appelée « victoire payante », ou plus communément « pay to win ».

Les coffres à butin resteraient quant à eux permis, dans la mesure où il ne serait pas nécessaire de payer pour en obtenir ou pour les ouvrir.

Qu’est-ce qu’un coffre à butin?

Les coffres à butin sont de plus en plus utilisés par les concepteurs pour rentabiliser leurs jeux vidéo. Ces coffres virtuels récompensent parfois gratuitement un joueur pour ses efforts ou son temps de jeu, mais ils sont plus souvent vendus contre de l’argent réel.

Ils contiennent généralement des éléments esthétiques, choisis de manière aléatoire, qui n’ont pas d’influence sur le jeu et que les joueurs peuvent utiliser pour déguiser leur personnage ou pour modifier l’apparence de l’interface. Dans certains cas, ils offrent également un avantage dans le jeu, un phénomène controversé qu’on appelle la victoire payante (pay to win).