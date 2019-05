Le Dynamo veut vendre de l’émotion

L’émotion, c’est le mot d’ordre cette saison chez une jeune formation du Dynamo où la moyenne d’âge est d’à peine plus de 20 ans.

On va offrir un jeu qui donne beaucoup, beaucoup d’émotions. Je vais vraiment m’attacher à ça et j’ai aimé ce que j’ai vu à Lanaudière en fin de semaine dernière , lance Edmond Foyé, référant au match nul de 2-2 des siens contre le FC Lanaudière en ouverture de saison de la Première Ligue de soccer du Québec (PLSQ).

Même son de cloche du côté du défenseur latéral Kevin Cossette qui, à 29 ans, entame sa troisième saison avec le Dynamo comme le deuxième joueur le plus âgé de l'équipe. Vouloir faire vivre des émotions aux supporteurs, c’est peut-être quelque chose qui manquait durant les deux premières années d’existence de l’équipe.

Certes, l’équipe aspire à de bons résultats, mais il faut arrêter de penser à l’enjeu et se concentrer sur le jeu .

En ce sens, Cossette tentera d’être un modèle auprès de ses jeunes coéquipiers et de montrer la voie au niveau de l’éthique de travail .

Après de bons résultats, en 2017, le Dynamo avait perdu plusieurs vétérans, forçant Edmond Foyé à faire confiance aux jeunes, l’été dernier. L’équipe ne s’est pas mal tirée d’affaire, terminant au 5e rang de la ligue à 10 équipes, mais l’entraîneur est convaincu que les siens peuvent mieux faire cette saison.

L’équipe est encore jeune, mais plus mature. Les joueurs ont l’expérience de la PLSQ. Maintenant que je connais le championnat, je me suis assuré d’avoir la meilleure équipe possible. Je n’ai pas tenu compte de l’âge en soi, mais ça a bien fait les choses. On est plus prêt qu’on ne l’était les deux premières années.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin