La Couronne réclame 14 ans ferme contre le Dr Shamji pour le meurtre de sa femme

Les procureurs de la Couronne ont réclamé une peine de prison à vie sans droit de libération conditionnelle avant 14 ans contre le Dr Mohammed Shamji, 43 ans, de Toronto. Le neurochirurgien a plaidé coupable en avril à une accusation réduite de meurtre non prémédité relativement à la mort de sa femme, la Dre Elana Fric. Le corps de la femme de 39 ans avait été retrouvé en décembre 2016 dans une valise près de la rivière Humber à Vaughan.

Les émotions étaient intenses mercredi matin à l'audience sur la détermination de la peine du Dr Mohammed Shamji. La tante de la victime, Anna Ramuscak, a résumé en quelques mots le profond désarroi de toute la famille, en énumérant, un à un, les sentiments qui les affligent : choc, consternation, chagrin, inquiétude, anxiété, confusion, impuissance et colère.

C'est donc une famille anéantie qui témoigne en faveur d'une fille, d'une sœur ou d'une nièce. Inconsolable, la mère de la victime a été la première à prendre la parole à la barre des témoins.

À lire aussi : Un célèbre neurochirurgien accusé de meurtre demande à être libéré sous caution

Ana Fric affirme que sa vie ne vaudrait plus rien si elle n'avait pas la garde de ses petits-enfants qu'elle craint toutefois de perdre.

Notre vie est un cauchemar, seuls les médicaments me permettent de surmonter ma souffrance, mes petits-enfants sont ma seule raison de vivre , dit-elle devant une salle d'audience comble.

Le Dr Mohammed Shamji écoute la déclaration d'impact de sa belle-mère, Ana Fric. Photo : Radio-Canada

Elle explique combien elle était fière de sa fille, surtout lorsqu'elle a été accepté à la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa, même si elle a dû travailler 16 heures par jour pour l'aider à payer ses droits de scolarité avec son mari.

Mme Fric rappelle que les siens ont émigré de Croatie pour donner une meilleure vie à leur deux filles.

Elle décrit sa fille en des termes très généreux en insistant qu'elle était remplie d'espoir et que sa carrière de médecin allait très bien. Elle ajoute qu'Elana a rencontré son futur mari lorsqu'elle faisait sa résidence dans un hôpital d'Ottawa, sans savoir qu'elle serait un jour malheureuse dans sa vie conjugale.

La mère d'Elana, Ana Fric, le 8 avril dernier, au côté de l'avocate de la famille Fric au civil, Jean DeMarco (à gauche). Photo : Radio-Canada / Paul St-Onge

Après 16 ans de vie commune, Elana a eu le courage de le quitter, de réorienter sa vie et de prendre un nouveau départ , rappelle-t-elle. Je souffre aujourd'hui de sa disparition, je continue à la voir et à lui parler, le stress entourant cette épreuve est insurmontable , poursuit-elle.

Jamais elle ne nommera son gendre. Il a détruit nos vies pour toujours , conclut-elle, comme si elle s'adressait à lui dans le box des accusés, la voix et le souffle entrecoupés par l'émotion.

Elana Fric-Shamji pratiquait la médecine familiale à Scarborough, en banlieue de Toronto. Elle était la mère de trois enfants. Photo : Twitter

Son mari, Joseph Fric, ajoute qu'il n'a pas de mots pour décrire la peine et la rage qu'il ressent depuis la perte de sa fille.

Elle est morte de façon si cruelle, mais mon chagrin n'est en rien comparable à celui de mes trois petits-enfants. Joseph Fric

La sœur de la victime, Carolin Lekic, ajoute que son beau-frère lui a non seulement volé une sœur, mais aussi une amie et une confidente. Elle rappelle qu'Elana était finalement heureuse de quitter une relation conjugale violente. C'est malheureusement la mauvaise personne qui nous a quittés , dit-elle.

La sœur d'Elana Fric, Carolin Lesik, est venue de Windsor pour témoigner à l'audience sur la détermination de son beau-frère. Photo : Radio-Canada / Martin Trainor

Des collègues de la victime ont aussi témoigné de son dévouement au travail et auprès de ses patients. Le président de l'Association médicale de l'Ontario, Sohail Gandi, s'était d'ailleurs déplacé au tribunal. Il soutient que la mort de la Dre Fric continue à se faire ressentir dans toute sa communauté.

Assis dans le box des accusés et vêtu d'un complet sans cravate, l'assassin écoutait attentivement. En plaidant coupable, le Dr Shamji a été automatiquement condamné à la prison à vie sans droit de libération conditionnelle avant 25 ans.

Dans leur requête conjointe, la Couronne et la défense ont demandé à ce qu'il ne soit pas admissible à une telle libération avant au moins 14 ans.

Réquisitoire de la Couronne

La Couronne a énuméré de nombreux facteurs aggravants dans cette cause, comme la violence conjugale et la façon dont l'assassin s'est débarrassé du corps. La Dre Fric est morte à la maison, dans son foyer qui aurait dû être un endroit sécuritaire, à quelques mètres de ses enfants qui étaient au lit.

La Couronne ajoute que le Dr Shamji a menti aux policiers au sujet de sa femme et qu'il a tout fait pour dévier l'attention qui était sur lui le lendemain du meurtre. Il a exposé ses enfants, sa belle-famille et sa famille à des traumatismes psychologiques qui se feront ressentir à long terme pour les plus jeunes , poursuit-elle.

Le Dr Shamji, dans le box des accusés, lors de sa première comparution au palais de justice de Toronto le 3 décembre 2016. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La défense a reconnu que le crime de son client était lâche , insensé , et sans scrupule . Il s'est toutefois attardé sur le parcours académique et professionnel sans tâche du médecin, un neurochirurgien de renom qui a la reconnaissance de ses collègues .

Elle rappelle surtout que son client a plaidé coupable, ce qui montre qu'il est rempli de remords.

Véritable acte de contrition

Le Dr Shamji a ensuite pris la parole, en présentant ses excuses aux Fric, sa famille, ses collègues et ses patients. J'adorais ma femme, elle était une amie, une mère merveilleuse et une médecin qualifiée, qui avait le respect de sa communauté.

Debout dans le box, il s'est tourné vers ses beaux-parents. Je suis rongé par les remords, je n'ai aucune excuse, ni aucune justification, pour ce que j'ai fait, mais je sais que mes excuses ne la ramèneront pas en vie, je vous suis reconnaissant de prendre soin de mes enfants.

La famille du Dr Shamji arrive au tribunal mercredi matin pour l'audience sur la détermination de l'assassin. Photo : Radio-Canada / Martin Trainor

Le Dr Shamji s'est ensuite adressé à ses parents. Je sais que vous avez honte de moi et ne méritez pas d'avoir un fils comme moi, mais je vous remercie de votre soutien malgré tout. Il leur a promis de travailler pendant sa détention sur ses problèmes, qu'il n'a pas identifiés.

Le neurochirugien a conclu en disant qu'il aurait dû se suicider la nuit du meurtre plutôt que de tuer sa femme. J'aurais dû m'enlever la vie plutôt que de prendre la sienne... j'ai rompu mon serment d'Hippocrate, je mérite le châtiment que l'on me réserve.

La sœur de la victime a été la seule de sa famille à parler à la presse à l'extérieur du tribunal à l'issue de l'audience. Carolin Lekic a répété qu'elle aurait elle aussi préféré que son beau-frère s'enlève la vie plutôt que de s'en prendre à sa sœur.

C'est de la foutaise, il joue la comédie, il s'excuse uniquement parce qu'il s'est fait prendre. Carolin Lekic

Mme Lesik a d'ailleurs invité les femmes à quitter leur mari si elles sont victimes de violence et à ne jamais leur accorder une seconde chance comme sa soeur l'a malheureusement appris à ses dépens.

Le juge John McMahon de la Cour supérieure de l'Ontario rendra sa sentence jeudi matin.