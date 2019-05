Le design des bornes de recharge électrique disposées dans les rues du Grand Montréal divise la population : alors que certains célèbrent l'avancée écologique qu'elles représentent, d'autres, comme le chroniqueur Marc-André Carignan, se demandent pourquoi on n'a pas pris la peine de penser à leur beauté, puisqu'elles sont réparties dans toute la ville. Est-ce simplement par souci d'économie, ou parce qu'on n'a pas tenu compte du facteur beauté?

Caroline Gagnon, qui dirige le baccalauréat en design de produit à l’Université Laval, loge dans le camp des critiques. Elle reproche aux villes d’introduire de nouveaux objets pour chaque service supplémentaire, notamment en bordure des rues.

Ces éléments interagissent entre eux, formant souvent un tout très peu homogène qui relève davantage d’une pratique d’accumulation que d’une réelle planification de nos milieux de vie. Caroline Gagnon, directrice du baccalauréat en design de produits à l’Université Laval

Un défi considérable

Si elle considère l’électrification du transport individuel comme étant louable, Caroline Gagnon souligne néanmoins que la voiture électrique pose un important défi quant à l’implantation à grande échelle de réseaux de recharge. Les bornes de recharge étant munies d’un câble et d’un pistolet qui permettent de brancher la voiture à la borne – le temps de recharge variant entre 30 minutes et 8 heures –, la recharge d’une voiture électrique doit inévitablement être pensée en fonction d’un véhicule stationné pour une période prolongée.

Pourquoi n'a-t-on pas de plus belles bornes de recharge électrique?

Comme les voitures se stationnent dans les rues de la ville, il a donc fallu implanter ce nouveau réseau en installant les équipements à même les bordures des rues. Caroline Gagnon souligne que le design de ces bornes n’est pas sans rappeler les imposantes pompes à essence et se demande ce qu’il advient de « l’innovation dans un secteur d’activités qu’on juge abondamment prometteur ». Pour elle, l’ajout de ces équipements constitue une nuisance importante à l’activité qui se déroule dans les rues, car la rue n’est pas un espace neutre et ne devrait pas être un lieu de dépôt fonctionnel.

Laurent Boyer, chef de produit pour AddÉNERGIE, l’entreprise qui a conçu les bornes, soutient cependant que leur intégration dans un milieu urbain a été considérée par ses collègues. Si les câbles robustes qui pendouillent sont une solution durable aux aléas de la vie hivernale urbaine, la grosse tête de la borne serait pratique pour les automobilistes qui cherchent la borne. Même la grosse boîte électrique vaut son pesant d’or, puisqu’elle permet de réduire les coûts de branchement des bornes au réseau d’Hydro-Québec.

Qui dit mieux?

Or, le fossé entre les critères privilégiés par la designer et le chef de produit en dit beaucoup sur les différentes opinions suscitées par ces bornes : Caroline Gagnon tient à ce qu’elles fassent partie d’un tout harmonisé impliquant les autres objets qui constituent le mobilier urbain, alors que Laurent Boyer souligne l’importance des critères fonctionnels et budgétaires dans le déploiement d’un tel réseau.

La directrice du baccalauréat en design de produit à l’Université Laval cite d’autres entreprises qui, selon elle, ont eu de meilleurs résultats en se penchant sur la même question. Elle apprécie notamment les bornes développées par Tesla, entre autres pour leur design, ainsi que les bornes présentées par MCM Intégration à C2 Montréal, dont un des modèles prévoit même un babillard affichant les activités qui se tiennent en ville.