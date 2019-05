Paquetville veut une nouvelle caserne pour ses pompiers

Le déménagement des pompiers dans le bâtiment actuel était censé être temporaire. Près de 30 ans plus tard, leur patience pourrait bien porter fruit. Le conseil municipal du village souhaite leur construire une toute nouvelle caserne.

Les 21 pompiers de Paquetville se sentent à l'étroit dans la caserne actuelle, située dans l'édifice municipal. Ils y sont installés depuis le milieu des années 1980.

Dans le temps, la caserne actuelle était une solution temporaire. Denis Paulin, chef de la bridage de pompiers de Paquetville

Cet espace avait d'abord été conçu pour servir de garage municipal.

On ne peut pas y entrer l'un de nos camions. On aimerait bien avoir une caserne de quatre portes, mais on ira de l'avant avec ce que le conseil municipal va décider. Denis Paulin, chef de la bridage de pompiers de Paquetville

Denis Paulin, chef pompier de Paquetville Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Après bientôt trois décennies, les besoins des pompiers ont évolué et sont plus nombreux que jamais.

C'est une question de logistique. On n'a vraiment plus de place , souligne le chef pompier.

Du même souffle, il poursuit : On dessert un grand territoire qui va de Landry-Office aux limites de Notre-Dame-des-Érables et aux limites de Bois-Blanc, puis de Bertrand et de Saint-Léolin.

Selon M. Paulin, les négociations avec le conseil municipal sont en branle depuis trois ans.

Une demande d'emprunt à la province

Le maire de Paquetville, Luc Robichaud, croit que le temps est propice à la réalisation du projet d'une nouvelle caserne de pompiers.

Pour financer le projet, une demande de subvention de 1,5 million $ a été déposée. La Municipalité attend la réponse du gouvernement provincial avant d'entamer son projet de construction.

Financièrement, notre situation est bonne, donc on n'a pas trop d'inquiétudes à ce niveau , partage le maire Robichaud.

Le plan financier du projet sera présenté à l'assemblée générale annuelle de la Municipalité, en juin 2019. Les Districts de services locaux avoisinants seront aussi mis à contribution.

Les pompiers de Paquetville se sentent à l'étroit dans leur caserne Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

La construction d'une nouvelle caserne s'ajouterait à d'autres chantiers prévus comme la nouvelle coopérative d'alimentation et un nouveau lotissement.

Plusieurs terrains ont été étudiés, mais déjà, l'un d'entre eux a attiré l'attention des élus municipaux.