Le président de la Commission scolaire des Phares, Gaston Rioux, rappelle que les « maternelles 4 ans » existent pour donner des services à des enfants en milieu défavorisé.

Les parents inscrivent leurs enfants sur une base volontaire. Il faut un minimum de six inscriptions pour ouvrir une classe.

Les écoles ciblées au Bas-Saint-Laurent Saint-Rémi à Price

Des Alizées à Mont-Joli

Boisjoli à Saint-Narcisse

Clair Soleil à La Rédemption

La source à Les Hauteurs

L’Envol à Métis-sur-Mer

Marie-Élisabeth à Saint-Gabriel

Selon l'indice de défavorisation d'une région et le nombre d’inscriptions, il est possible que le service soit aussi offert pour les Quatre-Vents de Saint-Octave et L’Aquarelle à Saint-Robert de Rimouski.

Gaston Rioux rappelle aussi que l’ouverture d’une classe de maternelle 4 ans était déterminée par un indice de défavorisation qui devait atteindre 9 ou 10 sur une échelle de 10.

En février, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a annoncé que cet indice serait abaissé à 6 , mentionne M. Rioux, ce qui ouvre les possibilités à d’autres écoles de la région. Et nous, on a toujours été d’accord pour que nos jeunes soient mieux préparés à l’entrée au primaire.

Gaston Rioux espère être en mesure de trouver tout le personnel nécessaire. Mais ce ne sera pas facile , admet-il.

Il ajoute qu’il faudra voir à ce que le personnel acquière les compétences spécifiques à cette clientèle.