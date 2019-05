Éros D’Astous et sa vie avec un trouble bipolaire

Quand la maladie est survenue en 2017, Éros D’Astous était en crise maniaque. Il est entré à l’hôpital à la suite d'une tentative de suicide. Il vivait une crise d’angoisse aigüe.

Avant de rentrer à l’hôpital, je me souviens, c’est d’avoir vu quatre films d’horreur se dérouler dans ma tête en même temps. Éros D'Astous

Au fil des images qui passaient dans sa tête se cumulaient les émotions et les peurs. Ce flot d’émotions lui était difficile à comprendre et à endiguer. Durant cet épisode, il voyait des images violentes teintées de sang et de terreur. Dans ce même épisode, il voyait des lumières et Dieu.

À voir des images de même, tu vires fou, c’est le cas de le dire. Éros D'Astous

Éros a rencontré un médecin psychiatre qui lui a annoncé le diagnostic : trouble bipolaire, trouble de l’humeur et trouble affectif. Il s’est senti soulagé, car au fond de lui-même je me trouvais pas normal à la base, j’étais content de savoir pourquoi finalement.

Éros a été hospitalisé deux mois lors de son premier séjour, qu’il a vécu plutôt bien . Il se sentait rassuré dans un milieu protégé et cela lui a permis d’ajuster sa médication. Avec une pointe d’humour, il porte un regard sur les services offerts à l’hôpital.

C’est sûr que pour le service à la clientèle c’est pas un 5 étoiles, mais t’as les besoins de base, et tu vois un médecin. Éros D'Astous

Avoir des services en dehors du milieu hospitalier

À sa sortie de l'hôpital, Éros dit avoir été chanceux, il a été accueilli à l'Auberge du cœur Le Transit. Quand il se dit chanceux, c’est parce que souvent, lorsqu'elles obtiennent leur congé, les personnes qui souffrent de maladie mentale peuvent se retrouver dépourvues d’hébergement.

Éros évoque également la possibilité d’aller en appartement supervisé par le CLSC. Ce sont des appartements où se retrouvent des personnes ayant des besoins de soins en santé mentale. Cela permet de faire une transition entre l'hôpital et la vie « normale ». Il souhaite d’ailleurs vivement avoir accès à ce type de logement prochainement.

Mais surtout, les personnes comme Éros doivent trouver des ressources pour les aider à poursuivre le travail de reconstruction. Il raconte qu’à sa sortie, il a été suivi une fois aux deux semaines durant un mois. Par la suite, les rencontres s’espacent à raison d’un rendez-vous par mois, puis aux six mois.

Avoir accès à des ressources, à l’écoute et à l’aide est important pour Éros. Il poursuit un processus de reconstruction, un chemin parfois sinueux et difficile à emprunter seul. La solitude dans ce processus peut conduire à des angoisses difficiles à surmonter.

L’accès aux intervenants, dont un psychologue, est crucial dans le processus de mieux-être. Par conséquent, la difficulté à pouvoir en voir ou le temps d'attente peuvent ralentir ou compromettre le processus de reconstruction.

J’ai fait ma demande de suivi il y a deux ans […] tu te sens tout seul. Tu en aurais besoin, mais t’es tout seul. Éros D'Astous

Dans l’idéal, Éros souhaiterait un suivi plus rapproché avec son psychiatre.

Moi, j’aurais gardé ça aux deux semaines plus longtemps. Éros D'Astous

Le lien social comme thérapie

De son point de vue, Éros explique que de rencontrer des gens et échanger avec eux constitue une thérapie. Les discussions permettent de sortir de la maladie.

Eros D'Astous le regard tourné vers l'avenir Photo : Jean-Pierre Perouma

Le rôle de ces personnes n’est pas de se substituer aux psychologues et aux psychiatres, mais d’agir en soutien. Multiplier les échanges et les rencontres, constitue pour Éros une opportunité supplémentaire pour apprivoiser ses émotions. Cela constitue une étape pour faire grandir l’estime de soi et avancer avec plus d’assurance dans la vie. Mais pour cela, il faut que le public puisse démystifier la santé mentale et les peurs qui y sont associées.

Tu ne peux pas arrêter d’avoir peur d’une affaire si tu ne vas pas vers cette affaire-là. Éros D'Astous

Alors Éros engage tout le monde à aller vers l’autre.

Arrêtez de fuir les gens, finalement ça nuit à tout le monde! Éros D'Astous

Pour Éros, quand on souffre de problèmes de santé mentale, la parole est libératrice. Être traité comme tout le monde permet d’apprendre encore plus à gérer les émotions. Éros formule le souhait de pouvoir poursuivre ses études en soutien informatique, puis de trouver un emploi en service en clientèle.