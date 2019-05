Un pasteur est la victime de l’accident au poste frontalier Peace Arch

Tom Cheung était un pasteur de deux églises, dont la Pacific Grace MB à Port Moody. Originaire de Hong Kong, il s'est installé au Canada en 1996.

Âgé d'une cinquantaine d'années, il laisse derrière lui sa femme et trois enfants. Sa fille Elisha, 12 ans, son fils Benjamin, 20 ans, qui est inscrit à l'université, et Solomon, 24 ans, qui a terminé ses études universitaires.

Selon son ami, le pasteur Peter Teh de l'église North Shore Pacific Grace MB, M. Cheung était aimable et un travailleur dévoué pendant plus de 13 ans.

Beaucoup de gens sont touchés par lui. Les gens l'adorent. Une gentille personne. Un dirigeant chrétien fidèle. C'est tragique et c'est choquant. Peter Teh, pasteur.

Peter Teh ajoute que « Tom était gentil, compatissant et humble qui aimait les gens. Il était toujours disposé à aider les autres » et que « cette tragédie a brutalement enlevé Tom de la famille qu'il aimait beaucoup et a eu un impact terrible sur sa famille ».

Les amis de la famille ont organisé une collecte de fonds en ligne pour venir en aide à la femme et aux enfants de M. Cheung.

Le conducteur de la Porsche Cayenne qui habite dans l'État de Washington a été hospitalisé avant d'être détenu par la police, puis relâché. Sa voiture a percuté la Toyota Sienna du pasteur Tom Cheung dont le véhicule a pris feu à environ 300 mètres de la frontière.

