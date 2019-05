Mort de Christine Wood : Brett Overby reconnu coupable de meurtre au 2e degré

Christine Wood, 21 ans, a été vue pour la dernière fois le 19 août 2016. La jeune femme, originaire de la Première Nation d’Oxford House, se trouvait à Winnipeg cet été-là. Son corps a été retrouvé près d’un an plus tard, le 1er juin 2017, enterré dans un champ dans la municipalité rurale de Springfield à l’est de Winnipeg.

Brett Overby a été accusé de meurtre au deuxième degré en avril 2017, soit peu avant la découverte du corps.

L’homme de 32 ans a témoigné lundi à son procès. Il a alors admis avoir tué la jeune femme, mais sa défense plaidait qu’il « n’avait pas l’intention de la faire ». Auparavant, l’accusé avait toujours maintenu à la police comme à son entourage qu’il ne connaissait pas la victime.

C’est précisément la notion d’intention qui était au coeur de cette affaire. En présentant ses instructions au jury mercredi matin, le juge Chris Martin a expliqué qu’il y avait ici deux verdicts possibles : meurtre au deuxième degré ou homicide involontaire. La différence centrale entre les deux, c’est l’intention au moment de tuer.

Dans le cas d'un meurtre au deuxième degré, la Couronne devait avoir prouvé, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé était dans l'état d'esprit nécessaire à un meurtre. C'est-à-dire que Brett Overby avait soit l'intention de causer la mort, ou l'intention de causer des lésions corporelles qu'il savait être de nature à causer la mort.

Retour sur la soirée du 19 août

Lors de son témoignage, Brett Overby est revenu sur la soirée de la disparition de Christine Wood, le 19 août 2016.

Il a confirmé l'avoir connue sur le site de rencontre “Plenty of Fish” et dit qu'ils sont allés dans un restaurant pour boire un verre, avant de se retrouver chez lui pour continuer à boire et avoir des relations sexuelles. Selon l'accusé, le comportement de Christine Wood est devenu bizarre pendant la soirée. Lorsqu’ils ont eu des relations sexuelles pour une deuxième fois, il a déclaré que la jeune femme lui aurait enlevé son préservatif et qu’il se serait senti « violé », non respecté.

Elle l'aurait aussi frappé au visage pendant la soirée et aurait brandi un couteau lorsqu’ils étaient dans son sous-sol, a raconté Brett Overby. L’homme a alors dit avoir perdu conscience de ce qui s’est passé pendant un moment, et quand il est revenu à lui, la jeune femme était étendue dans une mare de sang.

Son intention, affirme-t-il, n'était pas de la tuer ou de lui faire du mal et son avocate Sarah Inness dit qu’il a alors perdu le contrôle. « Il y a eu beaucoup d’alcool [...] et les choses se sont passées très vite », a-t-elle résumé au moment de présenter son plaidoyer final, mardi.

L’accusé a aussi admis avoir alors enveloppé le corps de la jeune femme, enterré la victime en dehors de la ville, et nettoyé le sang dans son sous-sol.

La défense considère que son client a dit la vérité et a soulevé que son témoignage est resté trop « singulier », « insolite » pour être inventé.

La Couronne, pour sa part, réfutait l’argument selon lequel les actions de Brett Overby résultaient d’un état d’ébriété et de provocations.

Elle a notamment souligné la nature et le nombre des blessures constatées sur le corps de la victime à l’autopsie, plaidant qu’en blessant Christine Wood de cette façon, son agresseur voulait la tuer.

La Couronne a également plaidé que le témoignage de Brett Overby defiait le bon sens, et qu’il « continuait de mentir comme il a menti à la police et aux autres avant ». Enfin, elle affirme qu’il n’a pas été provoqué mais a agi avec rage et avait bien l’état d’esprit nécessaire à un meurtre.