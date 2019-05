Des plans de sécurité civile réalisés en collaboration dans le Kamouraska

Il s’agit de Saint-Pascal, Sainte-Hélène, Saint-Bruno, Saint-Germain, Kamouraska et Saint-Philippe-de-Néri.

Toutes les villes du Québec doivent remettre ce plan au gouvernement provincial au plus tard le 9 novembre. À sept mois de la date limite, beaucoup de travail reste à faire. Plusieurs villages n'ont ni les ressources humaines ni financières pour actualiser leur plan.

Les municipalités s'engagent à collaborer pour établir leurs plans d'urgence. Photo : Radio-Canada

Selon le coordonnateur, Robert Bérubé, ce regroupement permettra de mettre en commun certaines ressources. Un coordonnateur s'assurera de l'avancement des travaux dans chacune des municipalités. Un technicien en mesures d'urgence s'occupera de la saisie des données nécessaires dans le logiciel du gouvernement.

Robert Bérubé, coordonnateur du projet Photo : Radio-Canada

Même si certains signataires de cette entente sont plus avancés que d'autres, tous devraient y trouver leur compte, selon M. Bérubé.

Les deux tiers d’un plan de sécurité civile, c’est commun à toutes les municipalités , rappelle-t-il. Le tronc commun étant relativement fait, ce qui restera comme travail à faire [dans chaque municipalité], ce sont les éléments vraiment locaux, c’est-à-dire déterminer les noms des responsables. Il y a aussi toute la partie hébergement et services qu’on doit donner. On pense à l'eau qui doit être distribuée aux résidents.

Daniel Laplante, maire de Saint-Germain-de-Kamouraska Photo : Radio-Canada

Daniel Laplante, maire de Saint-Germain-de-Kamouraska, apprécie cette entraide. Non seulement ça va nous permettre de le terminer, mais ça va nous permettre de le débuter et de le terminer. Disons qu'au niveau des ressources humaines, ça aide beaucoup en étant associé comme ça , estime-t-il.

Frédéric Lizotte, maire de Saint-Philippe-de-Néri, se dit soulagé aussi.

Frédéric Lizotte, maire de Saint-Philippe-de-Néri Photo : Radio-Canada

D'année en année, on se disait qu'on allait reprendre le vieux plan même si on savait qu'il y avait plein de ressources qui n'étaient plus disponibles , raconte-t-il. On remettait l'actualisation à plus tard. Mais avec ça il sera à jour advenant qu'on en ait besoin.

Ce travail coordonné permettra aussi d'uniformiser les plans dans cette partie du Kamouraska. Des achats regroupés pourraient également être faits. Les maires ne ferment pas non plus la porte à poursuivre leur collaboration après le dépôt des plans en novembre.

Avec les informations de Patrick Bergeron