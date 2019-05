Les enfants gaspésiens et madelinots mieux outillés que d'autres pour l'entrée en maternelle

Les enfants en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine seraient mieux préparés à leur arrivée à la maternelle que ceux d'autres régions au Québec, selon les données d'une récente et vaste enquête. Le programme Passe-Partout ne serait pas étranger à cette situation.

Les données de l'Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, réalisée en 2017 par les directions de la santé publique, 22 % des enfants de la maternelle en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine présent[aient] une vulnérabilité dans au moins cinq domaines de développement alors que la moyenne québécoise est de 27 %.

En Gaspésie, cette enquête a été menée dans toutes les écoles primaires. Les enseignants et les parents ont répondu à un questionnaire sur les compétences des enfants.

Domaines de développement pour mesurer la vulnérabilité : la santé physique et le bien-être

les compétences sociales

la maturité affective

le développement cognitif et langagier

les habiletés de communication et les connaissances générales Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 2017

Le programme Passe-Partout, plus utilisé en Gaspésie que dans les autres régions du Québec, est l'une des raisons avancées pour expliquer ces données.

Par ailleurs, le soutien de l’entourage et de la famille semble plus important dans la région qu’ailleurs, selon Yves Bonnier-Viger de la Direction régionale de la santé publique.

On est fait dans une région où la proportion des adultes par rapport aux enfants est un peu inversée, donc on a beaucoup de personnes vieillissantes, des adultes, soutient M. Bonnier-Viger. On dit toujours que ça prend un village pour élever un enfant, alors on a peut-être un ratio adulte-enfant qui est plus important et ça permettrait, dans certaines communautés en tout cas, de mieux soutenir les enfants.

Yves Bonnier-Viger de la Direction régionale de la santé publique Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

La responsable de la prévention chez les enfants à la Santé publique Gaspésie les Îles, Caroline Duval estime que cette étude est un portrait qui permettra de mieux suivre le parcours des enfants. La situation dans laquelle ils arrivent va avoir un impact par la suite sur leur cheminement scolaire, précise-t-elle. Donc, on veut qu'ils soient bien préparés, cette étude nous permet de prendre une photo et de voir où on en est par rapport à ça.

Qu'est-ce que le programme Passe-Partout? « Passe-Partout est un programme gouvernemental d'intervention auprès des familles, créé pour favoriser la réussite scolaire des enfants issus de milieux socio-économiquement faibles. Ce programme d'intervention s'adresse aux familles issues de ces milieux qui ont ou qui auront un enfant de 4 ans au 30 septembre de l'année en cours. » Source : Direction générale de la formation des jeunes, Ministère de l'Éducation du Québec

Les résultats de l’étude ont été dévoilés mercredi à Gaspé dans le cadre de la Journée annuelle de la santé publique qui réunit 140 personnes du milieu de la santé et de l'éducation.

