De nouveaux partenariats pour combattre le sans-abrisme chez les Autochtones

Les protocoles d’entente ont été signés avec le Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane (CASSDB) et du Conseil d'administration des services sociaux du district de Kenora (KDSB).

Je suis heureux de travailler avec nos partenaires municipaux pour réduire la pauvreté et établir des logements adéquats pour nos membres qui vivent en milieu urbain , a affirmé le grand chef adjoint de NANNation Nishnawbe Aski , Walter Naveau.

En travaillant ensemble, nous pouvons bâtir des communautés plus saines et plus inclusives.

Walter Naveau, grand chef adjoint de la Nation Nishnawbe Aski