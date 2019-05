Neptune pourra produire 200 millions de capsules de cannabis par année à Sherbrooke

Le président de la division cannabis chez Neptune, Michel Timperio, considère que c'est un atout indéniable. On est fier qu'ils nous aient choisis comme partenaire canadien. Ça devient très attractif d'offrir ce type de produit fini.

Capsules véganes?

Selon le fabriquant Lonza Capsugels, ses capsules sont moins perméables à l'air et protègent mieux les éléments actifs du produit à l'intérieur. Les clients de Neptune pourront exiger une formule spécifique d'huile de cannabis et choisir la composition de l'enveloppe extérieure de la capsule. Il y a de la gélatine de porc, de la gélatine de boeuf (...), des capsules véganes et une capsule déjà disponible qui est végétarienne. Ils travaillent sur une capsule qui va être certifiée organique, de dire le chef des opérations Étienne Villeneuve. Donc, ça donne vraiment une flexibilité. Il y a des marchés pour tout !

Un employé contrôle les paramètres de l'équipement pour encapsuler l'huile de cannabis Photo : Radio-Canada

Le nouveau procédé doit permettre aussi à Neptune de réduire ses pertes en cours de production. L'équipement est déjà installé à l'usine de la rue Pépin, dans le parc industriel de Sherbrooke. Lors du passage de Radio-Canada Estrie, une équipe procédait à quelques essais, mais sans huile de cannabis.

On peut faire des tests avec du thé vert, mais on ne peut pas mettre de cannabis tant que l'amendement n'a pas été approuvé par Santé Canada. Étienne Villeneuve, chef des opérations chez Neptune

Chaque étape doit être approuvée par Santé Canada ; de l'extraction à l'emballage. Actuellement, un procédé au dioxyde de carbone, plutôt commun dans l'industrie du cannabis, sert à transformer 30 000 kilos de plante par année. Une première phase, lancée ce printemps, a permis à Neptune d'entrer rapidement sur le marché selon M. Villeneuve.

L'usine sherbrookoise attend l'assentiment de Santé Canada pour utiliser son procédé d'extraction à l'éthanol mis au point à l'Université de Sherbrooke, il y a une vingtaine d'années. Dans la version initiale de l'usine Neptune, ce procédé servait pour le krill. La deuxième phase permettra la transformation de 170 000 kilos de plante de cannabis.

Chez Neptune, le chef des opérations Étienne Villeneuve, le directeur de production, Jimmy Pelletier et le président de la division cannabis, Michel Timperio sont confiants d'augmenter la production d'huile de cannabis à l'usine de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Jacques Lamarche

Employés demandés

Comme bien des entreprises, Neptune fait face au défi de trouver de la mai- d'oeuvre qualifiée et spécialisée. Que ce soit en production, en contrôle de qualité, en maintenance, en ingénierie, peu importe [...]. C'est un défi parce que Sherbrooke, c'est quand même restreint. Le pourcentage de personnes disponibles est très faible , selon Étienne Villeneuve.