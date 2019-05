Le 4 mai, une assemblée générale extraordinaire a vu la démission de deux administrateurs de l'ACFR dans une atmosphère de débats parfois chargés d'émotion et de discussions longues et animées. Des questions sur la capacité de gouverner du conseil d’administration ont mené à la tenue d’un vote secret sur la dissolution du conseil d’administration. Ce dernier a survécu au vote.

« Ça me préoccupe énormément. Quand une association communautaire ou provinciale vit des moments si difficiles, ça a des répercussions sur toute la communauté », déclare M. Denis dans une entrevue accordée à Radio-Canada.

Wilfrid Denis déplore par ailleurs la simplification des échanges et la balkanisation des positions de part et d'autre sur l’inclusion des nouveaux arrivants.

« Une des choses qui paraient évidentes dans la problématique à Regina, c’est que, contrairement à 2005, aujourd’hui nous avons affaire à l’arrivée de nouveaux arrivants beaucoup plus divers que dans le passé. On a tendance à réduire tant d’un côté que de l’autre », observe-t-il.

« Il y a cette tendance de simplification, de réduction, de deux pôles, disons blancs et noirs, tandis que c’est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a un dialogue de sourds », poursuit M. Denis, qui a longtemps travaillé dans la communauté.

Malaise dans la communauté

Wilfrid Denis estime qu’il y a une crise à la fois politique et institutionnelle dans la Fransaskoisie.

« On a vécu des crises dans le passé. On en a eu à l’ACF (Assemblée communautaire fransaskoise). On en a eu à la CAFS (Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan). Il y a eu des questions d’élections à l’APF (Association des parents francophones) dernièrement. Presque toutes nos associations ont connu des moments plus ou moins difficiles. Derrière tout ça, il y a la diversité dans la communauté », rappelle-t-il.

Wilfrid Denis estime qu’à long terme la communauté fransaskoise risque de perdre des membres en raison des dissensions.

Il y aura des familles, des communautés qui vont décrocher et on ne les reverra plus jamais. Wilfrid Denis, président de la Commission sur l'inclusion dans la communauté fransaskoise

Définition d’un Fransaskois

La Commission sur l'inclusion a été mise en place en 2006 par l'Assemblée communautaire fransaskoise. Son rapport final, intitulé « De la minorité à la citoyenneté », comprenait 24 recommandations.

On y retrouve notamment la définition de ce qu'est un Fransaskois.

« Un Fransaskois ou une Fransaskoise est une personne qui s’identifie à la francophonie en Saskatchewan, actuellement ou dans le passé, que ce soit par la naissance, par le mariage, ou par l’adoption de la communauté fransaskoise ou l’identification à celle-ci, qui contribue à la vitalité de la langue française ainsi qu’à l’épanouissement et au développement des communautés francophones en Saskatchewan, tout en reconnaissant qu’il existe plusieurs façons d’y contribuer », peut-on lire dans le rapport.

Sortie de crise

Wilfrid Denis appelle au dialogue constructif dans la Fransaskoisie.

« On n’est pas la première communauté à connaître cette crise. On peut regarder ce qui s’est passé dans l’Alberta française ou au Manitoba français », précise M. Denis.

Il estime que des organismes comme l'Assemblée communautaire fransaskoise et la Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan pourraient s'engager dans ce dialogue.