La Tasse souhaite prendre de l'expansion à Québec

Depuis un an, le lancement du réseau La Tasse dans Villeray, à Montréal, offre une nouvelle option est disponible pour les amateurs de cafés ou de thés afin de consommer leur boisson chaude d'une manière plus écologique.

« Y'a un cinq dollars de dépôt qui est au commerçant en échange duquel je reçois la tasse. Je me promène avec ma tasse, je bois mon café et disons qu'on peut avoir l'impression d'être "pogné" avec la tasse mais non. Je peux la redonner au prochain café que je croise qui va être membre du réseau et hop eux se retrouvent avec une tasse et moi je retrouve mon cinq dollars », raconte la porte-parole du réseau La Tasse, Émilie Rioux.

Chaque année, 500 milliards de verres jetables sont produits dans le monde. Et chaque minute, 1 million sont jetés. Des statistiques avancées par le réseau La Tasse qui fait d'autant plus réfléchir quand on apprend qu'un verre jetable a une durée de vie d'environ 13 minutes.

Option différente

La Tasse demeure une option différente pour consommer son thé ou son café mais qui a tout de même une empreinte écologique. Fabriquée en Asie, transportée jusqu'au Canada, cette tasse est composée de polypropylène, un thermoplastique souvent utilisé dans l'industrie alimentaire.

« La tasse... même si c'est l'objectif de l'organisme ne pourrait pas être complètement à zéro sur l'empreinte écologique puisqu'il y a production de l'objet et il faut l'entretenir et bon, et tout et tout.. . Mais elle a une valeur tout de même d'usage qui est très très grande, qui est très très longue, et qui va se promener en plus de cela d'utilisateurs en utilisateurs. »

De l'Abitibi, en passant par le Saguenay-Lac-Saint-Jean et les Îles-de-la-Madeleine, le mouvement fait des petits. Plus de 11 000 gobelets bleus seront distribués d'ici le mois de juin pour répondre à la demande de commerçants qui souhaitent adhérer au réseau de La Tasse.

Même certains franchisés de McDonald's et IGA l'ont adopté. C'est le cas de Danika Garand, propriétaire du Stockholm Café sur le chemin Sainte-Foy à Québec.

« C'est sûr qu'en étant propriétaire on peut voir plus facilement aussi comment on passe de verres par jour. Surtout le monde qui reste sur place et qui demande un verre en carton. On voit la quantité qu'on passe, qu'on achète, sur les mois, les années...Honnêtment, moi, je préfère vraiment plus donner la tasse à quelqu'un qu'un verre en carton. »

Pas facile à Québec

Le marché de Québec demeure toutefois difficile à percer.

« On parle de Sherbrooke, on parle de Drummondville, où il y en a beaucoup aussi, explique Mme Rioux. Baie-Saint-Paul tout près de Québec a presque cent pour cent de ses cafés où on va pouvoir retrouver la tasse. Alors, je pense qu'on pourrait quand même encore répondre un peu plus fort à l'appel de cette belle vague, de cette belle vague bleue de la tasse parce que plus le réseau est grand, plus y'a de monde qui font partie du réseau, plus il est efficace. »

Jusqu'ici une vingtaine d'établissements font partie du mouvement dans les régions de Québec, Charlevoix et Chaudière-Appalaches.