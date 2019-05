Une collecte de fonds pour préserver l'héritage de l'école York Memorial

Un ancien politicien et un conseiller scolaire amassent des fonds pour restaurer les vestiges historiques de l'école York Memorial Collegiate Institute, à Toronto, ravagée par deux incendies cette semaine.

L’ancien député Alan Tonks et son fils Chris Tonks, conseiller scolaire du Conseil scolaire du district de Toronto (TDSB), ont lancé une campagne en ligne mardi afin de recueillir 25 000 $ pour l’école.

Ils affirment que les fonds amassés s'ajouteront à toutes autres sommes obtenues grâce à l'assurance ou au financement provincial, et serviront à restaurer ou à recréer certaines des oeuvres d'art de l'école, tels les vitraux.

L’école York Memorial a été construite en 1929 en hommage aux jeunes tués lors de la Première Guerre mondiale, puis a été désignée bâtiment patrimonial dans les années 1980.

Un incendie s'est déclaré à l'école le lundi après-midi, suivi d'un deuxième feu le mardi.

On ignore toujours les causes des incendies, mais la police et le Bureau du prévôt des incendies mènent l’enquête.