Le Vieux-Quai en fête dévoile une programmation à la mode

Le Vieux-Quai en fête est établi dans la tête de chacun des Septiliens et Septiliennes depuis un bon bout de temps , concède en entrevue celle qui cordonne le festival, Amélie Whittom.

Afin de dépasser le nombre de 13 000 festivaliers atteint l'an dernier, les organisateurs misent sur une palette de genres musicaux et d'activités.

Laurence Jalbert, Ludovick Bourgeois, Noir Silence, Bernard Adamus, Groovy Aardvark, Manu Militari, les Frères à Ch'val et Mon Doux Saigneur fouleront les planches d'une des quatre scènes. De plus, la formation de Sept-Îles Gou-H se réunira à nouveau sur scène pour l'occasion.

Laurence Jalbert tient la tête d'affiche du Vieux-Quai en fête 2019

Tout le monde peut avoir un intérêt envers un spectacle ou une activité durant le festival , se réjouit Amélie Whittom.

Les jeux gonflables demeurent très populaires auprès des familles qui visitent le Vieux-Quai en fête de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

La Côte-Nord est à conquérir. Amélie Whittom, coordonnatrice du Vieux-Quai en fête

Pour mener à bien la fin de semaine d'activités, l'organisation espère à nouveau faire le plein de bénévoles.

Si on n'a pas de personnel, on ne fonctionne pas. Aller chercher beaucoup de bénévoles, c'est difficile, mais on y arrive toujours , dit Mme Whittom.

Pas moins de 90 % des festivaliers provenaient de la région de Sept-Îles l'an passé.

Cette année, le Vieux-Quai se déroulera du 11 juillet au 14 juillet.