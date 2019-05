Documents confidentiels au dépotoir : une leçon dit le commissaire adjoint à la vie privée

Le risque que des informations confidentielles sur près de 200 jeunes joueurs de balle rapide de Yellowknife aient été compromises est minime, selon le commissaire adjoint à la vie privée des T.N.-O. La découverte de documents de l'association mineure au dépotoir de Yellowknife est tout de même une leçon pour l'organisme et tout le monde, selon lui.

Les documents retrouvés au dépotoir dimanche contiennent les noms de joueurs de la saison 2018, leur date de naissance, des numéros de carte d’assurance maladie, des informations médicales et des informations pour contacter leurs parents.

L’association fait enquête pour déterminer comment les documents se sont retrouvés au dépotoir, assure sa présidente, Kristal Melanson. Selon elle, tout porte à croire qu’ils ont mal été entreposés dans la remise de l’association à la fin de la saison et qu’ils se sont retrouvés au dépotoir avec d’autres objets lors d’un grand ménage la fin de semaine dernière.

« Nous prenons cette fuite très au sérieux, nous examinerons toutes nos pratiques et politiques liées à la collecte, l’entreposage et la suppression des informations des joueurs au cours des prochains jours, a expliqué la présidente. Nous allons aussi donner des marches à suivre à nos entraîneurs bénévoles sur comment entreposer et détruire les informations à la fin de la saison. »

Avec les informations limitées qu’il possède pour l’instant, le commissaire adjoint à l’éthique et à la vie privée des Territoires du Nord-Ouest, Dylan Gray, dit croire que la fuite ne comporte pas de grands risques pour l’information des jeunes concernés et leurs familles. Il se dit aussi rassuré par la gestion de l’incident par l’association mineure de balle rapide.

Selon lui, si tous les documents sont récupérés et que personne d’autre que ceux qui les ont trouvés et déclarés n’a pu mettre la main dessus auparavant, l’histoire restera surtout une leçon pour toutes les ligues ou les organismes qui collectent des informations personnelles.

Franchement, c’est une leçon pour nous tous, que nous soyons responsables des informations de quelqu'un d’autre ou simplement des nôtres, nous devons être respectueux et prudents avec ces informations. Dylan Gray, commissaire adjoint à la vie privée des Territoires du Nord-Ouest

Le dépotoir de Yellowknife est souvent surnommé YKEA pour tout ce que les gens y retrouvent. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Entre de mauvaises mains, des informations comme le nom complet, l’adresse et la date de naissance peuvent être utilisés pour emprunter l’identité d’une personne en ligne, par téléphone ou en personne afin d’ouvrir un compte ou récupérer d’autres informations, selon lui.

« Avec un peu de créativité sournoise et quelques étapes, quelqu'un pourrait acquérir quelques pièces d'identité inoffensives, puis les utiliser pour obtenir des documents plus importants, ou accéder à des informations bancaires, à des permis de conduire ou à d'autres types de documents », résume le commissaire adjoint.

Dylan Grey recommande aux différentes associations d’élaborer ou de revoir les politiques et procédures pour assurer la protection des informations pour qu’elles ne soient pas divulguées à la mauvaise personne ou mises à la poubelle de manière inappropriée.

Il recommande aussi de faire le point sur les informations qu’ils recueillent. « Avez-vous besoin de toutes ces informations, sinon, ne les collectez pas », conclut-il.

L’association de balle rapide mineure de Yellowknife estime qu’il lui faudra un mois pour revoir ses politiques sur la gestion des informations de ses joueurs.

Avec des informations de Gabriela Panza-Beltrandi