Néon Boréal : une expérience immersive pour faire voyager

De Las Vegas à Barrow, les auteurs Louis-Philippe Roy et Josianne T. Lavoie se sont donné pour mission de documenter leurs rencontres et observations. Lui, au Nevada. Elle, en Alaska. Le résultat prend la forme d'une oeuvre comme il s'en fait très rarement: un balado-théâtre qui fera traverser le public dans deux univers complètement différents.

Après l’élection de Donald Trump en 2016, le duo de créateurs a décidé de partir dans deux villes américaines aux antipodes pendant 19 jours. Ils ont d’entamer une correspondance quotidienne, et ce, sans se soucier que celle-ci allait faire l’objet d’un spectacle.

À leur retour, la tête pleine d’idées, mais surtout avec une bible de 90 pages sous les bras, ils se sont réfugiés notamment dans une résidence artistique à la maison Fairview de Gatineau. Là, ils ont retravaillé les textes et explorer des ambiances sonores dans le but de faire voyager le public entre Vegas et Barrow.

Au départ, le projet se voulait très intime et racontait plutôt leurs impressions sur leur voyage respectif. Sur les paysages, les gens, leurs habitudes. Avec le recul, Louis-Philippe Roy et Josianne T. Lavoie ont ressenti le désir de donner une nouvelle dimension à leurs textes en y ajoutant une part de fiction.

On avait envie de mettre de l’avant les différentes rencontres, les gens et notre expérience qu’on avait vécue pendant 19 jours , précise Louis Philippe-Roy.

À travers l’expérience Néon Boréal, le public rencontrera entre autres un guide touristique, un admirateur d’Elvis, des journalistes, une serveuse du Hooters, tout en s'immergeant dans la culture ancrée dans les deux états et leurs clichés.

Tout est 50 % vrai. Tout ce qu’on dit, tu peux en trouver une trace sur Google. Mais après, il y a une grande liberté artistique. C’est ça, les ‘fake news’ , affirme le metteur en scène Pierre Antoine Lafon Simard.

4 spectacles, 4 balados, 4 expériences uniques

The One With The Birthday Program est le quatrième spectacles de l'oeuvre Néon Boréal. Photo : Communications Trillium

Louis-Phillippe Roy et Josianne T. Lavoie ont aussi préféré présenter ces récits entremêlés de fiction sous forme de quatre spectacles d’une heure, enregistrés devant public pour ainsi les transposer sous forme de balado. Chaque escale, donc chaque soirée, est unique et explore des thèmes différents.

Les spectateurs sont d’ailleurs invités à porter un casque d’écoute, qu’ils pourront brancher dans la console du théâtre, afin de rendre l’expérience encore plus enveloppante.

Ça permet, cette forme, de faire vivre aux spectateurs le voyage que nous avons fait. Louis-Phillippe Roy, auteur

Cette conception hybride de haute voltige , comme aime la définir Pierre Antoine Lafon-Simard, permet deux lectures complètement différentes des spectacles, d’abord par l’entremise du théâtre, ensuite par le balado.

Habituellement, c’est un spectacle, une conception, un texte, une mise en scène. Là, c’est multiplié par quatre. Le son devient aussi un personnage très important dans la pièce , mentionne le metteur en scène.

C’est aussi une toute autre façon de voir le théâtre, parce que la réalité de la balado inclut juste le son et l’enregistrement. Il y a aussi le mensonge du théâtre, c’est-à-dire que les auditeurs du balado doivent sentir que c’est vrai , ajoute-t-il.

Les acteurs Sabrina Bisson, Dany Boudreault, Alexandre-David Gagnon et Ines Talbi donnent voix aux quatre récits des deux auteurs catapultés aux États-Unis. En raison de l’aspect audio, le jeu d’acteur a été revu. L’intensité, les déplacements et la voix des comédiens ont été travaillés pour bien servir le médium.

Côté visuel, une énorme structure de néon habite la scène et plonge les comédiens dans des couleurs flamboyantes pour donner l’impression au public qu’on change de lieux.

Les bleus polaires rappellent les plaines de l’Alaska. Des fois, ce sont les néons des casinos de Las Vegas. Pierre Antoine Lafon Simard, metteur en scène

Le décor comprend aussi une cabine d’enregistrement, où se déroule des stations d’intimité . où les comédiens peuvent se confier au micro. Cette cabine se transforme tantôt en bateau, tantôt en maison, tantôt en auto au gré du texte.

Les quatre spectacles de Néon Boréal voyageront aussi sur la plateforme web de Transistor Media et les différentes applications mobiles. Ils seront aussi présentés au théâtre Les Écuries de Montréal la semaine prochaine et au théâtre Périscope à Québec, en mars 2020.