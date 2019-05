Des Métallos d’Alma à Pittsburgh pour appuyer les travailleurs de l’ABI de Bécancour

Trois autobus de travailleurs du Québec, dont des travailleurs de Bécancour sont sur place. Des syndiqués de l’usine de Rio Tinto à Alma tenaient à faire le chemin avec leurs confrères de l’ABI. Ils les soutiennent depuis le tout début du conflit de travail.

Des employés d'Alcoa de partout aux États-Unis se sont aussi déplacés à Pittsburgh pour soutenir les travailleurs en lock-out de Bécancour. Toute cette solidarité a grandement touché le président du syndicat des Métallos d’Alma.

Ça joue toujours dans les cordes émotives on va dire de voir la solidarité concrète. C’est bruyant, c’est très bruyant. On a le syndicat des Métallos international qui est là. On a une rencontre avec eux autres pour expliquer notre stratégie et tout ça. C’est vraiment une très belle expérience , a raconté Alexandre Fréchette, joint à Pittsburgh.

Le président du syndicat croit que le conflit de travail pourrait grandement influencer l'avenir des conditions de travail dans l'industrie de l'aluminium. C’est pourquoi il est primordial selon lui que les travailleurs de toutes les compagnies s’allient pour appuyer les employés de l’ABI.

Ce conflit-là, on ne peut pas faire semblant que ça n’aura pas d’effet sur les travailleurs de l’aluminium peu importe où on se trouve , de conclure Alexandre Fréchette.