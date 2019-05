Granby s'apprête à dire au revoir à la fillette morte

Ils se rassembleront dans un salon funéraire de Granby. Une cérémonie religieuse est prévue jeudi en fin de matinée dans une église de l'endroit.

Les frais entourant les obsèques de l'enfant ont été pris en charge par le salon funéraire.

Tout ce qui pourrait permettre d’identifier la victime ou les témoins est frappé d’interdit de publication.

La fillette, victime de maltraitance de la part de son père et de sa belle-mère, est décédée mardi dernier des suites de blessures.

Je pense que ça a amené une prise de conscience collective à la suite de ce drame. Ça peut, en tout cas je l'espère, amener un exercice collectif au niveau du gouvernement et dans l'ensemble de la population sur comment on peut améliorer et bonifier notre système sur la protection de l'enfant , espère le conseiller municipal et responsable de la sécurité publique à la ville de Granby, Jean-Luc Nappert.

Ce dernier soutient que ce drame marquera assurément la communauté de Granby.

Des accusations criminelles de séquestration ont été déposées contre sa belle-mère de 35 ans et son père de 30 ans. Les accusations portent sur la séquestration et des voies de fait pour l'instant et l'enquête se poursuit.