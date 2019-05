Les travailleurs de l'ABI manifestent à Pittsburgh

Quelque 200 travailleurs de l'Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) ont manifesté ce matin à Pittsburgh en marge de l'assemblée annuelle des actionnaires d'Alcoa.

Des représentants syndicaux se sont rendus à l’intérieur de l'hôtel pour assister à la réunion. Le président du syndicat de la section locale 9700, Clément Masse, a pris la parole à cette occasion.

Les syndiqués ont marché du siège social du Syndicat des Métallos jusqu'à l'hôtel où se tient l'assemblée annuelle des actionnaires d'Alcoa à Pittsburgh. Photo : Syndicat des métallos

Dans une allocation de quelques minutes en français, traduite ensuite par un collègue en anglais, il a parlé aux actionnaires de l’importance de l’ABI dans la région et des impacts économiques du lock-out.

Clément Masse a demandé à l’employeur de mettre de l’eau dans son vin et a rappelé que le syndicat souhaite régler le conflit de travail le plus rapidement possible avec une entente négociée.

Environ 200 syndiqués de l'Aluminerie de Bécancour ont fait le voyage jusqu'à Pittsburgh. On les voit ici devant le siège social du Syndicat des métallos aux États-Unis. Photo : Syndicat des métallos

C’est la deuxième année que des syndiqués de Bécancour se présentent à l’assemblée des actionnaires d’Alcoa aux États-Unis.