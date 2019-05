Instagram veut filtrer les messages antivaccins avec l’IA

Le réseau social n’a pas indiqué quel sera le message qui apparaîtra, mais celui-ci devrait apparaître automatiquement quand un algorithme détectera certains mots-clés en lien avec les mouvements antivaccins.

Instagram présente déjà des messages de ce genre aux personnes publiant des photos ou des histoires liées aux opioïdes, à la violence animalière et à l’automutilation.

Cette annonce d’Instagram survient deux mois après que sa société mère Facebook a annoncé vouloir s’attaquer à la prolifération de désinformation sur la vaccination. Contrairement à ce que prétendent de nombreuses publications sur les réseaux sociaux, les vaccins ne sont pas dangereux pour la santé, comme le rappelle Santé Canada (Nouvelle fenêtre) .

Dans le cadre de l’annonce de Facebook, Instagram avait indiqué qu’elle réduirait la portée des publications faisant de la désinformation sur les vaccins, notamment en détectant les mots-clics utilisés par ces mouvements. Les groupes antivaccins ont toutefois rapidement répliqué en changeant de mots-clics afin de contourner l’intelligence artificielle du réseau social.

Épidémie de rougeole

Les conséquences de cette campagne de désinformation se font sentir actuellement aux États-Unis, où au moins 764 cas de rougeole ont été rapportés dans la dernière année, soit plus du double de l’année précédente.

Les États-Unis avaient pourtant déclaré que la rougeole était éradiquée, il y a 19 ans, grâce à l’efficacité du vaccin.

Selon Santé Canada (Nouvelle fenêtre) , la rougeole est l’une des maladies les plus contagieuses. Elle cause d’abord de la fièvre, de la toux, des sautes d’humeur et de la somnolence, puis des taches rouges apparaissent sur le corps de la personne infectée. La maladie peut alors dégénérer et causer l’aveuglement, une pneumonie ou même une encéphalite pouvant causer des convulsions, des lésions cérébrales ou la mort.

Il n’existe aucun traitement contre la rougeole, une fois qu’elle se déclare, mais la plupart des gens s’en remettent en deux à trois semaines s’ils sont en bonne santé et qu’ils suivent les directives de leur médecin. Toutefois, le vaccin contre la rougeole est efficace et sécuritaire pour prévenir cette maladie avant son apparition.