Des caméras qui surveillent les feux rouges donneront bientôt des amendes de vitesse

Ces caméras sont déjà en mesure de capter la vitesse des automobilistes, mais cette information n’est pas présentement utilisée pour sévir contre les contrevenants.

Victoria a analysé la circulation et les accidents de la route aux 140 intersections équipées de ces appareils de surveillance à travers la province. Le gouvernement a ainsi constaté que 10 500 véhicules ont dépassé la limite de vitesse d’au moins 30 km/h chaque année, en moyenne, entre 2012 et 2016 à ces coins de rue.

Le ministère de la Sécurité publique a identifié 35 intersections où les excès de vitesse captés par les caméras mèneront à des constats d’infraction automatisés.

« Environ 60 % des accidents de la route surviennent aux intersections, soutient le ministre Mike Farnworth. Nous avons pris le temps de repérer les coins de rue liés à des collisions et aux vitesses dangereuses qui sont le plus appropriés pour attraper les contrevenants, les punir et changer les comportements de ceux qui causent des carnages sur les routes britanno-colombiennes. »

Des affiches seront installées pour avertir les conducteurs que leur vitesse est surveillée aux intersections concernées par la nouvelle mesure.

Le ministre Farnworth indique toutefois que le gouvernement et les policiers ne révéleront pas le seuil de vitesse à partir duquel les caméras donneront des contraventions, afin de décourager toute vitesse excessive.

Le retour des radars photo?

L’utilisation de radars photographiques pour punir la vitesse a été abandonnée par le Parti libéral de la Colombie-Britannique en 2001.

Lorsque les néo-démocrates sont arrivés au pouvoir en 2017, le procureur général David Eby avait affirmé que son parti ne prévoyait pas d'utiliser ces caméras de surveillance pour punir les excès de vitesse. « [Les radars photo] sont largement impopulaires auprès des Britanno-Colombiens, avait-il dit à l’époque. Ils les détestent et nous avons clairement compris le message. »

L’organisme Sense BC, qui milite pour une approche misant sur l’éducation des automobilistes plutôt que la punition des comportements illégaux, considère que l’utilisation des caméras installées aux feux de circulation pour donner des contraventions de vitesse est l’équivalent d’un retour aux radars photo.

Mike Farnworth assure toutefois qu’il s’agit d’un système différent. « Les gens s’attendent à ce que le gouvernement utilise les caméras et les technologies modernes pour améliorer nos vies, ce qui inclut la sécurité routière », soutient le ministre de la Sécurité publique.

Il précise que les intersections surveillées seront clairement identifiées. « Nous avons aussi publié la liste de tous les endroits où sont situées les caméras, alors il n’y a pas de surprises », ajoute le ministre Farnworth.

Le cofondateur de Sense BC, Ian Tootill, ne voit pas de différence. « C’est du radar photo, dit-il. Ils font ce qu’ils avaient promis de ne pas faire. »

Selon lui, les contraventions automatisées reçues plusieurs jours plus tard par les conducteurs fautifs ne règlent pas vraiment le problème. Ian Tootill considère que les appréhensions immédiates et en personne sont préférables.

Avec des informations de Joel Ballard