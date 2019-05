Le Carrefour environnement Saguenay reçoit de l’aide pour son expansion

Le projet global en cours est évalué à un million de dollars.

L'organisation construira un nouvel entrepôt de 7200 pieds carrés. Le bâtiment aidera l'entreprise à traiter d’autres types de matières et augmentera sa capacité de traitement. Les postes de travail seront aussi améliorés afin d’être plus performants et sécuritaires.

Le pdg Bertrand Tremblay assure que cet argent sera investi d’ici l’automne. Pour nous c’est une forme de reconnaissance , indique-t-il.

Il croit que l’organisation pourra notamment recycler les réfrigérateurs et les mobiliers désuets. On travaille pour les prochains 20 ans! , conclut M. Tremblay.

D'après les informations de Mélissa Savoie-Soulières