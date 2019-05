Les homosexuels pourront donner du sang après trois mois d'abstinence

Santé Canada se rend aux arguments de la Société canadienne du sang et d'Héma-Québec. Les hommes homosexuels pourront maintenant donner du sang après trois mois d'abstinence plutôt qu'un an.

C’est le plus récent jalon franchi depuis 1986, quand le scandale du sang contaminé a mené le Canada à interdire aux hommes homosexuels actifs sexuellement de faire un don de sang.

À partir de 2013, on leur a permis de le faire après une abstinence de cinq ans, puis le délai est passé à un an en 2016.

La Société canadienne du sang et Héma-Québec avaient déposé le 21 décembre dernier une requête afin de réduire ce délai à trois mois, spécifiant qu'une période de 90 jours est aujourd'hui amplement suffisante pour identifier les pathogènes qui sont transmissibles par le sang.

« On a fait l’analyse de leur demande et on est très contents d’annoncer que nous avons accepté cette directive », a indiqué mercredi matin la ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas Taylor.

« C’est une indication de ce qui arrive quand le gouvernement suit la science », a ajouté son collègue libéral Randy Boissonnault, conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2.

C'est une victoire pour la communauté LGBTQ2. Randy Boissonnault, député de Edmonton-Centre et conseiller spécial du premier ministre

M. Boissonneault a rappelé que le Canada est maintenant « au niveau de ce qui se fait au Royaume-Uni ». L’Angleterre et l’Écosse ont en effet adopté le délai de trois mois en novembre 2017.

Pour le Dr Réjean Thomas, président et fondateur de la Clinique l’Actuel à Montréal, le délai de trois mois est « un bon choix », basé sur le consensus scientifique actuel. « Le fait que les homosexuels ne peuvent pas donner de sang, pour des mauvaises raisons scientifiques, pour des raisons épidémiologiques qui datent d'une autre époque aussi, créait une certaine stigmatisation », a-t-il dit en février dernier.

Le dépistage du VIH est plus rapide que par le passé, avait-il ajouté. « On a des nouveaux tests. La plupart des résultats, même avec les tests réguliers, sont prêts à l’intérieur de deux à six semaines. Avec des tests encore plus poussés, on peut le savoir à l’intérieur d’une dizaine de jours. »