Calian SED se lance dans la construction d'un nouveau type d'antenne satellite

L’antenne, qui mesurera de 6 à 10 mètres de largeur, sera construite à partir de matériaux composites en fibre de carbone au lieu de l’acier ou de l’aluminium qu'on retrouve dans les antennes actuelles.

Depuis 30 ans, Calian SED, la division satellite de l’entreprise Calian, travaille dans la conception d’antennes. L’entreprise effectue maintenant un virage en se lançant dans la fabrication d’antennes.

« On a réalisé que si on ne commençait pas à fabriquer nos propres produits, on ne survivrait pas longtemps », explique le président de SED, Patrick Thera.

Pour développer cette nouvelle technologie, l’entreprise a collaboré avec le Conseil national de recherches Canada, l’Agence spatiale canadienne, et l’Observatoire fédéral de radioastrophysique.

Calian SED a choisi de développer son antenne en fibre de carbone en raison entre autres du développement d’Internet. De plus en plus de réseaux satellites utilisent des plages de fréquences plus élevées pour avoir une grande bande passante.

Les fréquences plus élevées posent des problèmes aux antennes traditionnelles en métal, particulièrement lorsqu’il pleut ou qu’il y a du vent. L’antenne en fibre de carbone permet de résoudre ces problèmes.

Les systèmes satellites sont utilisés notamment pour les réseaux commerciaux, les voyages dans l’espace et dans le domaine de la défense nationale.

Pour effectuer un test, l’équipe de Calian SED a récemment installé une antenne en Guadeloupe, dans les Caraïbes, afin de s’assurer que tout fonctionne bien.

Selon Calian SED, seule une poignée d’entreprises travaillent sur des projets similaires dans le monde.

Calian emploie 3200 personnes au Canada, aux États-Unis et dans d’autres pays. Sa division satellite est située à Saskatoon.

Avec les informations de CBC News