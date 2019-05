Taux de vaccination élevés des enfants dans le nord du Manitoba

« Je pense vraiment que c'est une bonne chose pour notre région », affirme la coordinatrice de la vaccination pour l’ORSN, Leslie Sraybash, qui affirme que les résultats impressionnants s'expliquent par le travail des infirmières.

94 % des enfants du nord du Manitoba ont reçu le vaccin contre la polio, comparativement à 83,2 % pour le reste de la province. Presque 90 % des enfants du nord ont reçu le vaccin contre la rougeole et 99 % des enfants dans le nord ont obtenu le vaccin contre les oreillons, alors que 79 % des enfants du reste de la province ont été vaccinés contre la rougeole et 90 % des enfants dans le reste de la province ont reçu le vaccin contre les oreillons.

Dans le nord du Manitoba, les infirmières sont responsables de l’administration des vaccins chez les enfants dans 99,6 % des cas.

En 2014 à Winnipeg, les médecins étaient responsables de 72,1 % des vaccinations infantiles, tandis que dans les autres offices régionaux de santé, les infirmières ont effectué environ 80 % des vaccinations.

« En tant qu'infirmières, on développe une relation durable avec nos familles, explique Mme Sraybash. On commence la conversation avec les parents au sujet des vaccins dès le début et on continue à en parler tout au long de la croissance de l’enfant. »

Les rendez-vous pour les vaccins sont pris avant le départ d’un bébé de l’hôpital, explique-t-elle. La même infirmière de santé publique verra probablement la famille cinq fois pour que l'enfant soit vacciné avant qu'il n’aille à l’école.

Leslie Sraybash explique qu'en raison de cette relation, les infirmières sont également en mesure de faire un meilleur suivi. Une lettre est envoyée lorsqu’un rendez-vous est manqué et un appel téléphonique est fait après quelques rendez-vous manqués.

« On travaille ensemble pour voir comment on peut aider les familles à faire vacciner leurs enfants », ajoute-t-elle.

Pas de formule magique

Plusieurs pays, dont l’Ukraine, les Philippines et le Brésil, sont aux prises avec une flambée des cas de rougeole. Les États-Unis vivent la pire épidémie de rougeole depuis l'an 2000 en raison des faibles taux de vaccination dans certaines régions. L’État de New York vient même d’ordonner la vaccination obligatoire dans certains secteurs.

Au Canada, 33 cas de rougeole ont été confirmés, ce qui suscite des inquiétudes. Le pays a connu une épidémie d'oreillons il y a deux ans.

Selon la professeur en sciences de la santé communautaire à l'Université du Manitoba, Michelle Driedger, parler de vaccination est plus important que jamais.

Elle dit que parfois les parents ont simplement besoin de plus d'informations sur les âges auxquels les enfants doivent recevoir les différents vaccins. Parfois, il y a simplement trop de choses à retenir lors de la visite chez un médecin, croit-elle.

Il y a tellement de choses différentes qui entrent en ligne de compte pour expliquer pourquoi les parents choisissent de ne pas faire vacciner leurs enfants. Il n'y a pas de formule magique qui résoudra tout. Michelle Driedger, professeur en sciences de la santé communautaire à l'Université du Manitoba

Un porte-parole de l'Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW) souligne que Winnipeg doit composer avec beaucoup plus d'enfants de nouveaux arrivants que l’ORSN et que le modèle du nord de la province ne pourrait pas fonctionner aussi efficacement à Winnipeg.

« Il n'y a pas de solution unique pour lutter contre l'hésitation que certains parents ont au sujet des vaccins », affirme le porte-parole.