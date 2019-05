Les inondations causent des maux de tête aux agriculteurs

Plusieurs agriculteurs de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont en tête le souvenir des inondations de 2017, alors qu’ils n'avaient pas pu ensemencer leurs champs.

Cette année, ils sont aux aguets, prêts à ensemencer leurs champs dès que possible.

Des champs sont inondés au Centre-du-Québec, retardant le moment des semences. Photo : Radio-Canada

Plus on sème tard, plus on est obligés de changer nos variétés et moins nos variétés sont productives , affirme le producteur agricole de Pierreville, Bernard Marin.

Bernard Marin est producteur agricole de grandes cultures, comme du maïs et du soya, depuis 40 ans. Photo : Radio-Canada

On devait semer d’abord du maïs, puis du soja, mais ça va juste être du soja cette année, parce qu'on sème plus tard , indique l’agriculteur de Baie-du-Febvre, Christian Lemire.

Christian Lemire est un producteur laitier qui cultive aussi des céréales. Photo : Radio-Canada

Le représentant de l'UPA pour le Centre-du-Québec, Mario Proulx, affirme qu’en 2017, l’eau avait franchi les digues et que les agriculteurs avaient dû récupérer les poissons pour les renvoyer dans le lac Saint-Pierre. C’est un problème , dit-il.

Mario Proulx est représentant de l'Union des producteurs agricoles (UPA) au Centre-du-Québec. Photo : Radio-Canada

D'après les informations de Maude Montembeault