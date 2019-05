Écrire en prison pour se libérer

Sylvie Frigon, professeure de criminologie à l’Université d’Ottawa, a commencé à organiser des ateliers de création littéraire en prison en 2010, soit à celle des Baumettes, à Marseille, en France, puis elle a dirigé une activité d'écriture pendant un an, en 2011, pour l'Association des auteurs et auteures de l'Ontario français.

Une association dont est membre Blaise Ndala, auteur de Sans capote ni kalachnikov, qui travaille aussi pour le Bureau de l’Enquêteur correctionnel du Canada, l’ombudsman pour les détenus sous responsabilité fédérale.

Ces ateliers permettaient d’amener la culture en prison. De cette expérience, la professeure a même tiré un livre, publié en 2014 : De l’enfermement à l’envol : rencontres littéraires. Sa dernière séance d'écriture a eu lieu en mars 2018 à la prison des femmes d’Ahorata, à Wellington, en Nouvelle-Zélande.

Quand les détenus participent à ces ateliers, ils ne sentent plus en prison et ils expriment des choses dans leur écriture. C’est très thérapeutique, même si ce n’est pas fait dans ce sens. À travers les mots, ils peuvent dire des choses qu’ils n’auraient pas la chance d’exprimer autrement.

L’écrivain Patrick Sénécal a fait plusieurs visites dans les prisons du Québec, dont quelques-unes à l’établissement de Port-Cartier, sur la Côte-Nord, un pénitencier à sécurité maximale.

Il raconte que les détenus ne sont pas des lecteurs différents des autres. « Ils posent les mêmes questions, ils veulent se faire raconter une histoire, et ils ne sont pas fondamentalement méchants. Ceux qui viennent me parler savent pourquoi ils sont là. »

L'écrivain souligne que c’est un public bien intéressant. « Ce ne sont pas des victimes, mais des êtres humains, comme tout le monde. »

Il croit que l’écriture leur est bénéfique.

Lors de ces ateliers, il y a peu de consignes, seulement des thèmes. Les détenus ne sont pas obligés de parler de leur incarcération, « mais ils le font, car ça leur fait mal d’être privés de leur liberté », explique la professeure, qui ne leur demande jamais pourquoi ils sont en prison.

Souvent, les apparences sont trompeuses. Avec l’écriture, les masques tombent. « Je me souviens d’un gars de 6 pieds 5, costaud, qui m’a demandé quand on ferait de la poésie », raconte Sylvie Frigon.

Les détenus rencontrés par Patrick Senécal lui disent qu’ils écrivent sur ce qu’ils ont vécu. Cela leur permet de faire une introspection, de se défouler et de réfléchir à ce qu’ils ont fait. « Sauf une minorité, ils n’ont pas la prétention d’écrire pour publier. Ils le font vraiment pour un effet de thérapie, pour essayer de comprendre », ajoute l’écrivain.

Cependant, les ateliers ne doivent pas être improvisés, car l’écriture peut libérer des émotions enfouies au plus profond de leur être, et les détenus n’ont pas de psychologue qui les attend dans leur cellule.

On peut ouvrir une boîte de pandore. On ne peut pas improviser. Il faut faire attention, savoir à qui on s’adresse. Il y a des femmes qui ont été victimes de violence. On ne provoque pas les témoignages douloureux.

Sylvie Frigon