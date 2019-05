Changement de date pour la Traversée internationale du lac Mégantic

Depuis la fin des activités de la Traversée du lac Memphrémagog, les nageurs devaient attendre deux semaines après traversée du lac Saint-Jean pour prendre part à l'autre course en eau libre qui se déroule en Estrie.

La décision a donc été prise de devancer l'événement au bénéfice des athlètes.

Stéphanie Girardeau directrice générale de l'événement espère que les nageurs seront plus nombreux. Depuis deux ans, il y a des gens qui se sont désistés justement à cause des deux semaines où ils n'avaient rien à faire dans la région. Cette année, on espère qu'il y aura plus d'inscriptions.

Autre changement, les activités qui entourent la Traversée du lac Mégantic retourneront au centre-ville dans le parc des Vétérans. On a déjà de bons commentaires. Les gens sont heureux. On veut ouvrir au centre-ville. Oui, on le fait dans le parc, mais on a une bonne collaboration avec d'autres organismes dans la région. On veut que les commerçants soient intégrés au festival , ajoute Mme Girardeau.

La Traversée internationale du lac Mégantic en sera à sa 18e année.