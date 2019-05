Un avocat conteste les limites de l’enquête publique sur l’affaire Lionel Desmond

Le ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse tente d'étouffer l'enquête publique sur les gestes d'un ancien combattant qui a tué sa famille et mis fin à ses propres jours, il y a plus de deux ans, estime l'avocat de la famille.

Me Adam Rodgers, qui représente la famille et la succession de l’ancien militaire Lionel Desmond, affirme que le ministère impose des limites irréalistes aux frais juridiques et au temps de préparation.

Cela revient à entraver l’accès à la justice, soutient l’avocat dans une mémoire soumis au juge de la Cour provinciale Warren Zimmer.

L’avocat demande au juge d’assurer que l’enquête publique aura suffisamment d’indépendance judiciaire pour éviter qu’elle soit bureaucratiquement ou financièrement limitée par des intervenants qui peuvent être en conflit d’intérêts.

Le gouvernement provincial a promis une enquête publique en décembre 2017. Près d’un an auparavant, Lionel Desmond a abattu sa mère, Brenda, sa femme, Shanna, et sa fille de 10 ans, Aaliyah. Il a ensuite retourné son arme contre lui. Les faits ont eu lieu dans la maison familiale à Upper Big Tracadie en Nouvelle-Écosse.

L’ancien soldat de 32 ans avait reçu un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique après deux périodes de service en Afghanistan, en 2007. Il n’était plus le même homme après son retour, selon sa famille.

Les soeurs de Lionel Desmond, Cassandra et Chantel, ont passé plus d’un an à réclamer une enquête publique. Selon elles, leur frère n’avait pas reçu tous les soins de santé mentale dont il avait besoin après son retour à la vie civile en 2015.

Cassandra et Chantel Desmond à Antigonsih en 2017. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Ces allégations seront au coeur de l’enquête publique qui doit commencer en septembre, plus d’un an et demi après que le gouvernement l’a annoncée.

Étant donné la réticence continue du gouvernement à organiser cette enquête publique et son silence depuis la nomination du juge Zimmer pour la présider, la famille Desmond se préoccupe de plus en plus des ressources consacrées à l’exercice, explique Adam Rodgers dans son mémoire.

La famille craint aussi que le mouvement public qui a mené à la promesse d’organiser une enquête publique s’atténue avec le temps.

L’avocat demande au juge Zimmer de protéger ses clients des limites imposées par le ministère de la Justice.

Des limites raisonnables, selon le ministère de la Justice

Le ministère a précisé en février que les conseillers juridiques qui se présenteront à l’enquête publique ne pourront passer plus de huit heures par jour à se préparer et que leurs honoraires seront de 175 $ l’heure pour 100 heures au maximum.

Ces limites, selon Adam Rodgers, constituent une tentative à peine voilée d’étouffer la représentation juridique à laquelle ses clients ont droit.

Le ministère a changé ces limites en avril et à nouveau la semaine dernière. Elles sont maintenant établies à neuf heures par jour à 220 $ l’heure pour un maximum de 150 heures de préparation.

Dans une déclaration publiée mardi, le ministère souligne qu’il s’agit d’une hausse de 70 $ l’heure et d’une heure quotidienne de travail préparatoire de plus comparativement à la plus récente enquête publique sur un décès tenue en 2010.

Nous croyons que les modalités du financement sont à la fois justes et raisonnables , affirme une porte-parole du ministère, Heather Fairbairn, dans un courriel.

Lionel Desmond a reçu un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique après son retour d'Afghanistan. Photo : Radio-Canada

Les limites sont alignées sur celles en vigueur en Ontario et au Manitoba, indique l’avocat du provincial, Glenn Anderson, dans une lettre datée du 1er mai. Il souligne qu’une autre enquête publique sur un décès tenue en 2005 avait déterminé que les contribuables de la Nouvelle-Écosse ont le droit de s’attendre à une approche de principe quand il s’agit de dépenser leur argent.

Toutefois, Adam Rodgers soutient que l’enquête publique de 2005 a aussi déterminé que les avocats représentant les défunts ont droit à une indemnisation complète pour leurs frais juridiques et au taux de rémunération dominant des avocats chevronnés qui représentent la province.

L’avocat de la famille Desmond demande au juge d’augmenter la limite à 10 heures par jour et à 250 $ l’heure. Il demande aussi d’abolir toute limite au temps de préparation.

Dans sa pratique normale à New Glasgow, Adam Rodgers gagne habituellement des honoraires de 350 $ l’heure.

Sa demande au juge Zimmer sera entendue le 23 mai.

Les funérailles de Lionel Desmond et de sa mère Brenda Desmond ont été célébrées à Tracadie, en Nouvelle-Écosse, le 11 janvier 2017. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Adam Rodgers représente la famille Desmond depuis mars 2017. Il dit avoir consacré 80 heures de travail à cette cause cette année jusqu’à présent.

L’enquête publique doit disposer des ressources nécessaires pour aller au-delà de la mort de l’ancien soldat et de sa famille, soutient Adam Rodgers dans son mémoire juridique. Elle a le mandat et la responsabilité de comprendre ce qui est arrivé à Lionel Desmond et à d’autres soldats comme lui et de recommander des moyens d’éviter que cela se reproduise, explique-t-il.