Coupe du Président : Halifax domine les Huskies et égalise la série

L'équipe de la Nouvelle-Écosse a vaincu Rouyn-Noranda par la marque de 5-1.

Arnaud Durandeau a récolté un but et deux passes dans la victoire des siens. Benoit-Olivier Groulx, Justin Barron, Samuel Asselin et Maxim Trépanier ont aussi fait mouche pour les vainqueurs.

Alexis Gravel a bloqué 29 tirs, ne cédant que devant Peter Abbandonato, au premier vingt. Samuel Harvey a fait 32 arrêts devant la cage des Huskies.

La série est maintenant égale 2-2.

Le cinquième match sera présenté jeudi soir, à l'aréna IAMGOLD de Rouyn-Noranda.