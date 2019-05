Rencontre d'entraîneurs à Ottawa pour prévenir les abus dans le sport

Des entraîneurs sportifs se réunissent mercredi à Ottawa pour mettre sur pied un code de conduite et des sanctions visant à protéger les athlètes canadiens contre les abus sexuels et autres mauvais traitements.

Le sport sans danger, ce n’est pas seulement acheter un équipement approprié. Il faut s’assurer que le club ou l’équipe à laquelle vous vous joignez a de bonnes règles en matière de sécurité, des bonnes politiques de dépistage, et plus important encore, applique la règle de deux, c'est-à-dire deux adultes présents en tout temps , a déclaré Lorraine Lafrenière, chef de la direction de l'Association canadienne des entraîneurs, qui accueille le sommet national.

Une enquête conjointe de CBC News et de CBC Sports, à laquelle Radio-Canada Sports a contribué, a révélé que dans les 20 dernières années (1998-2018), période que couvre cette enquête, 340 entraîneurs du sport amateur au Canada ont été accusés d’un délit sexuel. Au total, 222 de ces accusations ont donné lieu à des condamnations pour des gestes envers 603 victimes mineures.

Quelque 170 dirigeants de fédérations sportives nationales, ainsi que des athlètes et des entraîneurs, se réuniront à l'hôtel Brookstreet, dans le secteur de Kanata.

Le sommet reprendra les travaux des autres réunions faites précédemment à travers le pays et jugera d'une éventuelle interdiction des relations sexuelles entre les entraîneurs employés par les organisations sportives nationales et les athlètes au niveau national.

Il existe un déséquilibre de pouvoir dans la relation entraîneur-athlète et c'est ce à quoi nous essayons de remédier , a ajouté Mme Lafrenière.

Lorraine Lafrenière, chef de direction de l'Association des entraîneurs du Canada Photo : Radio-Canada

Les nouvelles mesures pourraient aussi être appliquées au sport amateur.

AthlètesCAN, qui regroupe des athlètes canadiens, des athlètes paralympiques et des athlètes de haut niveau, présentera des recommandations lors du sommet.

Nous continuons à essayer de gérer un système qui est actuellement fragmenté et donc la prochaine étape, c'est d'amener les gens à travailler collectivement et non plus individuellement , a poursuivi Mme Lafrenière.

Pour les jeunes athlètes, entraîneurs, parents, ou toute personne impliquée dans le milieu sportif, témoins de violence, vous pouvez contacter l’organisme Sport’Aide : 1-833-211-AIDE (2433), aide@sportaide.ca ou facebook.com/sportaide.

Avec les informations de Krystalle Ramlakhan