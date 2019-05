Des Sudburois s’expriment sur la réforme des redevances d’aménagement

Les Lisk est président de la Société de logement sans but lucratif de Coniston, dans le Grand Sudbury.

L’entité prévoit la construction, dans la même localité, d’un immeuble de 54 unités de logement pour personnes âgées au coût de plus de 13 M$.

Elle se heurte toutefois à des redevances d’aménagement qui représentent 3,8 % de son budget.

Les redevances d’aménagement sont des frais imposés par la municipalité pour l’expansion de services municipaux, tels que le transport public et les réseaux d’égouts, à de nouveaux espaces résidentiels ou industriels.

En nous épargnant de ces frais, vous nous aideriez grandement à répondre à tous les critères qu’exige la SCHL [Société canadienne d’hypothèques et de logement] pour son programme d’hypothèques , a-t-il indiqué au conseil municipal.

Il estime que le manque à gagner de la Ville serait minime en comparaison avec les retombées économiques à long terme d’une telle infrastructure, qui permettrait, à son avis, d’attirer une population plus jeune à la recherche de maisons libérées par les personnes âgées.

Une récente étude sur les redevances d’aménagement - menée tous les cinq ans selon la Loi sur les redevances d’aménagement - préconise une légère réduction de ces frais pour certains types de bâtiments et une augmentation pour d’autres.

À titre d’exemple, l’étude indique qu’à compter du 1er juillet, les redevances d’aménagement pour une habitation unifamiliale pourraient être réduites de 0.3 % pour atteindre 17 718 $, tandis qu’elles seraient augmentées de 0.9 % pour atteindre 14 325 $ dans le cas des maisons jumelées.

Mais le conseil municipal évalue aussi les possibilités soit de réduire les frais de moitié, d’ajouter certains types de projets de construction à la liste de bâtiments exemptés des frais ou alors de réduire les frais seulement pour certains types de bâtiments.

La présidente de l’Association des constructeurs de Sudbury, Karla Colasimone, est d’avis que la Ville du Grand Sudbury doit créer des incitatifs pour attirer davantage d’investisseurs .

À son avis, cela passe avant tout par une élimination ou au moins une réduction de la charge que constituent les redevances d’aménagement.

Ce serait une concession à court terme en vue de gains à long terme , a-t-elle plaidé mardi soir devant les conseillers municipaux.

Lorsqu’on parle de nouveaux logements abordables, on doit s’assurer que les redevances d’aménagement n’excluent pas du marché les nouveaux acheteurs de maisons.

Certaines villes nord-ontariennes comme Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie et North Bay n'imposent pas de redevances d'aménagement.

Mais l’avis de Mme Colasimone ne fait pas l’unanimité.

Le Sudburois Matt Labonté croit que ni l’augmentation ni la réduction des redevances d’aménagement ne fera augmenter le nombre de maisons construites .

Au lieu d’avoir cette discussion encore et encore, ce que la Ville devrait faire est de se dire : "nous avons un problème de sous-population. On a besoin de plus de personnes ici".

Matt Labonté, résident de Sudbury