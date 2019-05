Les Mooseheads l’emportent et égalent la finale de la LHJMQ

Tout le monde dans le camp des Mooseheads connaissait l’enjeu et personne ne voulait quitter la capitale de la Nouvelle-Écosse au bord de l’élimination.

La troupe d’Éric Veilleux a démarré en trombe en ouvrant le pointage avec un but de Benoît-Olivier Groulx à la 4e minute. C’est son troisième match consécutif avec au moins un but.

Les Huskies ont répliqué 10 minutes plus tard avec un bel effort de Peter Abbandonato.

La deuxième période a été le point tournant du match pour les deux équipes. Les Mooseheads ont marqué deux fois (Samuel Asselin et Jocktan Chainey), ce qui a mis du vent dans les voiles haligoniennes.

Ça nous a vraiment fait mal, a reconnu l’entraîneur-chef des Huskies, Mario Pouliot. Il faut donner crédit aux Mooseheads, ils ont été meilleurs avec la rondelle, ils ont été meilleurs partout.

Un effort d'équipe

Vers la fin de l’affrontement, alors que les troupes de Mario Pouliot tentaient d’égaler le pointage, Halifax a mis le match hors de portée des Huskies avec des buts d’Arnaud Durandeau et de Maxim Trépanier.

On n’a pas joué notre meilleur match , a déclaré le capitaine des Huskies, Raphaël Harvey-Pinard, après la rencontre.

Tout le monde a mis l’épaule à la roue, a souligné Éric Veilleux, l’entraîneur-chef d’Halifax. On a vu de belles choses de tous les joueurs et c’est bien ainsi.

On a sauté sur les occasions , a pour sa part résumé l'attaquant des Mooseheads Samuel Asselin. Il a rappelé que lundi, son équipe jouait avec la peur de perdre.

Des deux côtés, les gardiens de but ont été solides. Alexis Gravel, des Mooseheads, s’est bien repris après un match moyen la veille. Mardi, c’est 29 arrêts sur 30 tirs qu’il a bloqués.

Son vis-à-vis, Samuel Harvey, a permis de limiter les dégâts pour Rouyn-Noranda : 32 arrêts sur les 37 offrandes dirigées contre son filet. Son capitaine l’a louangé.

Ils nous a sauvé plusieurs buts. Il a été là pour nous autres, mais nous n’avons pas été là pour lui.

Une solide rivalité

Tout au long du match, on a senti que l’animosité montait d’un cran entre les deux équipes : coups d’épaules, empoignades, guerre de mots. Les deux entraîneurs n’ont pas voulu en rajouter après la rencontre.

L’attaquant des Mooseheads, Maxim Trépanier, estime que c’est normal, dans une finale, de voir les esprits s'échauffer.

Son coéquipier, Samuel Asselin, soutient que la discipline sera la clé du succès jeudi. C'est de rester hors du banc de punition. Ce soir, on a joué avec le feu et on a pris de mauvaises pénalités.

Le 5e match de la série pour l’obtention de la coupe du Président aura lieu jeudi à Rouyn-Noranda. Le 6e duel de la finale sera présenté samedi après-midi à Halifax.