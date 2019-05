Dernier conseil municipal pour la mairesse Bellemare

C’est à la suite de l'arrêt de travail d'Yves Lévesque, en octobre, puis de son départ, que Ginette Bellemare a pris la relève. Elle affirme qu’occuper la chaise de mairesse suppléante était un rêve qu’elle chérissait.

Sensible de nature, elle a livré des remerciements aux membres du conseil municipal lors de la séance de travail de mardi. Vous m’avez soutenue et accompagnée tout au long de mon remplacement et vous m’avez donné la chance d’apprendre, a-t-elle lancé. Merci à vous tous pour votre tolérance et votre ouverture et de m’avoir donné ce temps d'adaptation.

Je trouvais que le navire était en plein milieu de la mer et j’avais envie de l’amener un peu plus haut, un peu plus loin. Ginette Bellemare, mairesse par intérim de la Ville de Trois-Rivières

Parmi les réussites des derniers mois, elle souligne sa capacité à gérer toutes les situations qui lui ont été présentées. J’ai appris à lâcher prise. Tranquillement, j'ai appris à m’associer aux autres et à bien m’entourer.



Aucun regret

Ginette Bellemare retrouvera son siège de conseillère municipale de Richelieu dès le 17 mai, lors de l’assermentation du nouveau maire, Jean Lamarche. D’ici là, elle entend bien prendre des vacances. C’est sept jours par semaine que tu penses à la Ville. Je pense que j’ai besoin de refaire mon équilibre entre ma vie amoureuse et ma famille.

Ce présent mandat sera aussi son dernier. Quand je me suis présentée, j'avais dit à mes citoyens que c’était les derniers quatre ans. Vingt ans de carrière politique, je trouve que c’est une très très belle carrière , explique celle qui a aussi été conseillère municipale de la Ville de Trois-Rivières-Ouest de 1998 à 2001.