La saison des ours est commencée, la prudence est de mise

Bien que les experts ne croient pas que la saison soit particulièrement hâtive, un ours a déjà été abattu au dépotoir de Haines Junction.

L'an dernier a été une année record. Au total, 54 bêtes ont dû être tuées. La moitié était le résultat d'un conflit entre l'humain et l'animal. D'ailleurs l'an dernier, 267 conflits du genre ont été répertoriés.

L’agent de conservation de la faune en chef, Gordon Hitchcock, affirme que la majorité des conflits ont lieu chaque année dans la grande région de Whitehorse et sont souvent liées à la gestion des ordures ménagères.

Notre message est la prévention. Il s’agit d’une nouvelle année, un nouveau départ. Nous souhaitons que les gens soient conscients et mettent en place les changements nécessaires pour le bien-être des ours et des résidents en gérant les substances attirantes.

Gordon Hitchcock, agent de conservation de la faune en chef, ministère de l'Environnement du Yukon