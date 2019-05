Matières organiques : Saguenay a jugé la biométhanisation trop chère

La Ville a officialisé sa décision d’opter pour le compostage ouvert lundi soir en conseil de ville.

La biométhanisation a été analysée, mais l’idée a été abandonnée en raison des coûts élevés.

La collecte des matières organiques par l’entremise des bacs bruns commencera à l’automne 2022.

On a analysé pendant près d’un an [les deux options]. On ne peut pas prendre un risque et prendre les citoyens en otage financièrement. On ne voulait pas embarquer là-dedans. On a été retardés à cause de ça. Sinon, on aurait été prêts en 2020 ou 2021.

Simon-Olivier Côté, président de la commission de développement durable de Saguenay